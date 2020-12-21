المرشح لرئاسة برشلونة: نيمار قد يعود لمزاملة ميسي الموسم المقبل

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 18:47

كتب : FilGoal

نيمار - ميسي

فتح جوردي فارّي المرشح لرئاسة برشلونة، الباب أمام عودة نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وقال فارّي عبر إذاعة "راك 1" الكتالونية: "نيمار مُرحَب به للعودة إلى برشلونة، لكن أول شيء عليه فعله هو التنازل عن الدعوى المرفوعة ضد النادي، وأن يعتذر".

وأضاف: "كلنا نرتكب الأخطاء. تحدثنا مع الأشخاص المحيطين به وقد عرضوا فكرة عودته".

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وتابع: "من الذي لا يرغب في وجود ثالث أفضل لاعبي العالم بفريقه؟ هناك إمكانية لقدومه مقابل 40 مليون أو 45 مليون يورو".

وشدد: "ميسي ونيمار يمكن أن يلعبا معا في برشلونة العام المقبل، أنا متأكد أن ميسي لا يريد الرحيل، تحدثت مع المحيطين به وأخبروني أنه يريد البقاء، كل ما يرغب فيه هو مشروع طموح".

وأوضح: "فكرتي هي أن يجدد ميسي عقده عاما وراء الآخر، وعليه أن يتأقلم مع الوضع الاقتصادي الحالي للنادي".

وكشف: "ميسي قد يصير الرئيس الشرفي لـ برشلونة لاحقا".

واستبعد فاري إمكانية تولي تشابي هيرنانديز –مدرب السد القطري- تدريب برشلونة في المستقبل القريب.

وقال فاري: "تشابي هو أفضل لاعب وسط في تاريخ كرة القدم، لكنه أخبرنا بأنه لن يعود لـ برشلونة قبل 2022".

وأتم: "إنه مستقبل برشلونة، لكن عليه أولا تولي تدريب برشلونة (ب) ليتعلم دور المدرب، لا أعتقد أنه يرغب في تدريب زملائه السابقين".

ميسي نيمار برشلونة
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