محمد شريف.. جناح دجلة الذي حوّله حلمي طولان لمهاجم الأهلي

لم يكن يدري الجناح الأيسر القادم من وادي دجلة إنه قد يكون الحل لمأزق لطالما حاول الأهلي الخروج منه بالبحث عن مهاجم هداف.

في يناير 2018 تعاقد الأهلي مع محمد شريف من وادي دجلة. الصفقة لم تحظَ بضجة إعلامية كبيرة وقتها لصغر سنه ولعدم تمكنه من حجز مقعدا أساسيا في تشكيل الفريق؛ لكن بعد حوالي عامين؛ اختلفت الأمور تماما.

بهدفين في مرمى غزل المحلة وإسهام في الثالث؛ لَمع اسم محمد شريف بعد مباراته الثانية مع الأهلي عقب عودته من فترة إعارة مع إنبي ليكون ضمن الأسماء الأساسية للمدرب بيتسو موسيماني.

إنهاء رائع للهجمات وتحركات بأقصر الطرق نحو المرمى، كان هذا ما قدمه شريف في مباراتين مع الأهلي حتى الآن في الدوري. فكيف تطور بهذا الشكل وأصبح أكثر حسما حتى تحول من مركز الجناح لمهاجم صريح؟

FilGoal.com يستعرض أبرز المحطات التي مر بها محمد شريف حتى أصبح المهاجم الأساسي للأهلي

ناشئ في الدوري الممتاز

في موسم 2014-2015 قرر حمادة صدقي المدير الفني السابق لوادي دجلة تصعيد شريف للفريق الأول.

يستعيد المدرب المساعد لمنتخب مصر سابقا ذكريات قراراه لـFilGoal.com، ويقول: "كنت أقوم دائما بلعب مباريات ودية مع فريق دون 20، وشريف كان يلعب معهم. لفت نظري للغاية في هذه المباراة".

وعن ما لفت نظره، قال: "كان يلعب بقدميه اليمنى واليسرى، ولديه عنصر السرعة".

وأضاف"حين صَعد للفريق الأول كان في عامه الـ18، ويلعب مع الفريق الخاص بهذه الفئة العمرية".

وواصل "شريف كان ناشئا لوادي دجلة، وليس تابعا لأكاديمية GMG التابعة للنادي أيضا والتي قدمت محمد هلال –لاعب دجلة- وأحمد سيد زيزو –لاعب الزمالك- وغيرهم وهو يتدربون في العين السخنة".

واستمر "في اليوم التالي للمباراة الودية؛ تم تصعيده للفريق الأول. وفورا قمنا بعمل كارنية خاص له باتحاد الكرة لأن تصعيد الناشئين يجب أن يكون بعقد احتراف –بين النادي واللاعب- وأصبح معنا".

واستطرد "لم يشارك كثيرا في الموسم الأول، وكان يلعب على فترات متباعدة"

وأوضح صدقي إن شريف تمتع بوعي خططي يجعله يلعب في أي مركز من مراكز الهجوم.: "دفعت به في كل المراكز".

وأضاف "كان جوكر. لعب معي في كصانع ألعاب وجناح أيمن وأيسر ورأس حربة أيضا. كان يلعب في مراكز عديدة في الملعب".

وكشف "كنت أول من دفع به في مركز رأس الحربة؛ لكن لأكون منصفا فلم يكن يشارك معي بصفة أساسية لأنه كان صغيرا، إلا أنه كان يشارك لدقائق خلال المباريات".

وأضاف "الهدف من قطاع الناشئين هو تقديم مواهب للفريق الأول. حين لعب معي وجدت أنه قادرا على اللعب كأساسي وحصل على الثقة بعدما شارك في الدوري الممتاز".

ورغم قلة مشاركاته إلا أنه كان قريبا من اللعب مع منتخب الأوليمبي حين كان حسام البدري مدربا للمنتخب في عام 2015.

فيقول صدقي "المنتخب الأوليمبي وقتها كان يلعب به كل اللاعبين مواليد 1993، وشريف مواليد عام 1996".

وتابع "لعب معنا مباراة مصر المقاصة، وقدم أكثر من لمحة فنية رائعة وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى اصطدمت بالقائم، بعدها سألني أسامة عرابي –المدرب العام للمنتخب الأوليمبي- عن شريف وعن رغبة البدري في ضمه للمنتخب".

وأكمل "لكنه لم ينضم للمنتخب لأنه كان أصغر من هذا الجيل بـ3 سنوات".

وواصل صدقي "رحلت عن الفريق بعد سنة، وبعدها أصبح أساسيا بعد هذا الفترة تألق للغاية مع (باتريس) كارتيرون".

سنوات النضج

بعد رحيل صدقي، تدرّب شريف تحت قيادة باتريس كارتيرون وأحمد حسام ميدو وطارق العشري، ومع كل مدرب جديد كان يكتسب شريف مهاراة جديدة وخبرة أكبر في الدوري المصري.

في موسم 2015-2016 كان يشارك على فترات ولعب خلال 21 مباراة في الدوري بواقع 1077 دقيقة. وهو عدد انخفض لـ19 مباراة فقط بإجمالي 1046 دقيقة في الدوري لموسم 2016-2017.

لكن بحلول موسم 2017-2018 أصبح شريف أساسيا مع دجلة حيث شارك في 19 مباراة وخاض 1486 دقيقة.. قبل أن ينتقل للأهلي في فترة انتقالات يناير لهذا الموسم.

طارق العشري المدير الفني السابق لوادي دجلة والحالي لطلائع الجيش تحدث لـFilGoal.com عن محمد شريف في هذه الفترة التي سبقت انتقاله للأهلي.

وقال العشري: "كنا نقوم ببناء طريقة اللعب بشكل يسمح له الحصول على مساحات".

وأوضح "أيضا هو مهاري، ودائما كان يدخل من الطرف للعمق ويسدد ويُنهي الهجمة بشكل جيد".

وعن مميزاته، قال: "كان مميزا في الهجمات المرتدة نظرا لسرعته الفائقة، وأيضا قدرته على تهديد مرمى الخصم بسبب عنصر الذكاء الذي يتمتع به".

وكشف العشري عن إن خصوم وادي دجلة كانوا يخشون مواجهته "الفرق كانت تخشاه حين يلعب على طرف الملعب خصوصا لسرعته".

وأشرف العشري على تطوير المهارات الهجومية لشريف "كنا نقوم بتدريبات فردية معه لتنمية مهاراته وتطورها".

وعن انتقاله للأهلي، قال:"حين عرض علي ماجد سامي (رئيس النادي) أن الأهلي مهتم بخدماته؛ رحبت بإتمام الصفقة لأنه سيحظي بمستقبل مشرق مع الأهلي".

12 مباراة لا تكفي

مع الأهلي لم يشارك شريف كثيرا، حتى مع وجود البدري في القيادة الفنية للفريق، وهو الرجل الذي يعرف إمكانيات شريف جيدا. فلم يشارك إلا في 3 مباريات.

رحل البدري بنهاية الموسم وجاء كارتيرون ورغم معرفة المدرب الفرنسي لقدراته إلا أنه لم يشارك معه سوى 3 مباريات سجل بهم 4 أهداف بواقع هدفين في الدوري ضد الاتحاد وهدفين ضد الترسانة في كأس مصر.

أهداف شريف أظهرت قدراته التهديفية العالية، خصوصا وأنه كان يحاول كثيرا على المرمى لكن هذا لم يضمن له مكانا أساسيا بعد رحيل كارتيرون وتولي محمد يوسف القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت حتى جاء مارتين لاسارتي لتدريب الفريق في النصف الثاني من موسم 2018-2019.

استمرار الجلوس على دكة البدلاء جعل الأهلي يقرر خروج شريف على سبيل الإعارة لإنبي في موسم 2019-2020

مع حلمي طولان

في إنبي؛ انفجرت القدرات التهديفية لمحمد شريف بالمعنى الحرفي للكلمة تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني للفريق.

14 هدفا خلال 30 مع إنبي بالإضافة لصناعة 5 أهداف في الدوري المصري الممتاز. أهداف شريف الـ14، كان منها 6 بقدمه اليسرى و2 فقط من ركلات جزاء.

ليُنهي شريف الموسم في المركز الثاني في صدارة هدافي الدوري خلف عبد الله السعيد نجم بيراميدز الذي سجل 17 هدفا.

الانفجار التهديفي مع إنبي كان بسبب تغيير مركزه من الجناح للمهاجم الصريح، بقرار من حلمي طولان بعدما بدأ شريف الموسم مع إنبي في مركز الجناح إبان فترة علي ماهر مع الفريق.

وتحدث حلمي طولان لـFilGoal.com عن تغيير مركز شريف، وقال: "حين دربت إنبي كان يلعب كجناح لكني رأيت أنه يستطيع اللعب في مركز رأس الحربة".

وأوضح "كنا نستغل سرعته في العديد من المباريات، وأخرها كان مباراة المقاولون العرب التي فزنا بها بهدفين سجلهما شريف عن طريق هجمة مرتدة وعن طريق ركلة جزاء".

حلمي طولان تولى تدريب إنبي بداية من الجولة الخامسة للموسم الماضي بدلا من علي ماهر الذي قاد الفريق في أول 4 جولات، سجل فيهم شريف هدفين من بينهم هدفا من ركلة جزاء.

وشرح طولان لماذا كان يسجل شريف كثيرا، وقال: "الوضع التشريحي لشريف وإنطلاقه نحو المرمى يجعل مهمته سهلة في تسجيل الأهداف. وهذا تمركز رائع لأي مهاجم لأنه يستقبل التمريرات وينطلق مباشرة للمرمى".

وأضاف "هو مهاجم غير تقليدي، يلعب ووجهه للمرمى ويقوم بإنهاء الهجمات بسرعته الفائقة".

أهداف شريف جعلته ينضم لقائمة منتخب مصر الذي واجهت توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وشارك شريف في مباراة الجولة الرابعة ضد توجو على ملعب الأخير وسجل هدفا في أول مبارياته الدولية، قبل أن يعود للانضمام للأهلي.

وعن عودته للأهلي بعد نهاية الإعارة مع إنبي قال: "سعيد بتألقه مع الأهلي وهذا شيء يُحسب لإنبي ويحسب له أيضا. فهو انضم للمنتخب من إنبي قبل أن يعود للأهلي مجددا".

وأضاف "هو مهاجم مميز للغاية وسيصنع الفارق مع الأهلي".

وعن استفادة شريف من اللعب مع الأهلي، والعكس، قال: "الأهلي كان في حاجة لمهاجم بمثل مواصفات محمد شريف. الفريق لديه قائمة طويلة من صّناع الألعاب وسيستفيد منهم للغاية في توصيله لمرمى المنافسين مثل وليد سليمان وناصر ماهر".

وأتم "شريف سيكون له وضعا كبيرا. وحمد لله أننا استطعنا تقديم مهاجم رائع لمنتخب مصر من طراز فريد مع مصطفى محمد. فالثنائي يتمتع بمستوى رائع للغاية".