تأجيل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أملا في حضور الجماهير

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 18:34

كتب : FilGoal

كأس الرابطة الإنجليزية

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية تأجيل نهائي كأس الرابطة رسميا اليوم الإثنين ليقام في شهر أبريل بدلا من فبراير موعده المعتاد.

وتحدد الـ25 من أبريل المقبل موعدا للنهائي الذي سيقام في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن بدلا من الـ28 من شهر فبراير.

وأوضح بيان الرابطة أن قرار تأجيل النهائي جاء أملا في حضور أكبر عدد من الجماهير للقاء خلال تلك الفترة حال تحسن الوضع الصحي جراء تفشي فيروس كورونا.

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وفي إنجلترا تم تقسيم الأندية في كافة أنحاء البلاد لأربعة مستويات، في المستوى الأول يُسمح بحضور أربعة آلاف مشجع في مباريات صاحب الأرض.

أما صاحب المستوى الثاني فيسمح بحضور ألفي مشجع.

فيما يمنع حضور الجماهير للأندية التي تتواجد في التصنيف الثالث والرابع.

وتتواجد العاصمة الإنجليزية لندن في المستوى الرابع ما يمنع حضور الجماهير للنهائي في ملعب ويمبلي حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وتقام مباريات ربع النهائي للبطولة منتصف الأسبوع الجاري.

ويواجه برينتفورد منافسه نيوكاسل وأرسنال ضد مانشستر سيتي غدا الثلاثاء.

أما يوم الأربعاء فسيواجه ستوك سيتي منافسه توتنام، ومانشستر يونايتد يحل ضيفا على إيفرتون.

كأس الرابطة الإنجليزية
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