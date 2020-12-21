رئيس بايرن: ألابا لم يقبل عرضنا لتجديد تعاقده

كشف كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني عن فشل المفاوضات مع دافيد ألابا لاعب الفريق لتجديد تعاقده.

ديفيد ألابا النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات رومنيجيه قائلا: "بايرن بذل كل ما في وسعه لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ألابا، أجرينا معه الكثير من المفاوضات وكنا نريد أن نعلم موفقه في نهاية شهر أكتوبر الماضي، لكنه لم يبلغنا بقراره".

وأضاف "لا أعرف إذا كنا سنعوض للمحادثات معا مرة أخرى أم لا".

وواصل "ولكن ما أريد أن أوضحه هو أن العرض الذي قدمناه يظهر مدى تقدير النادي له ولكنه لم يقبله".

وأتم تصريحاته "لا أعرف شيئا عن شائعات مفاوضات ريال مدريد مع ألابا ولا أعلم أيضا ما هي الأندية المهتمة بالتعاقد معه".

المدافع والظهير الأيسر النمساوي انضم لصفوف بايرن ميونيخ عام 2008 وحقق مع العملاق الألماني 9 ألقاب دوري بالإضافة إلى الفوز مرتين بدوري أبطال أوروبا، بجانب بطولات أخرى.

ويعد نادي تشيلسي الإنجليزي هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع ألابا في الصيف المقبل.