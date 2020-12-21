خبر في الجول – الزمالك يتفق مع مصطفى محمد على البقاء.. وشرطان للاحتراف

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 17:33

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى محمد - الزمالك

توصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مع مهاجم الفريق الأبيض مصطفى محمد على البقاء وعدم الرحيل خلال الفترة المقبلة.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي الزمالك وعدوا مصطفى بتعديل تعاقده حال بقائه وأن احترافه مرهون بوصول عرض مناسب.

العرض المناسب تم وصفه بالمقبول ماديا من قبل النادي، وفنيا لإفادة اللاعب في مسيرته.

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وكان FilGoal.com علم في وقت سابق أن رفض على الأقل عرضا فرنسيا لضم مصطفى محمد في يناير المقبل.

مصطفى محمد صاحب الـ 23 عاما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الشباب ليقطع تذكرة الوصول للأولمبياد.

وسجل مصطفى محمد هدفين في أول جولتين في الدوري، ضد المقاولون وبيراميدز.

الموسم الماضي، سجل مصطفى محمد 16 هدفا وصنع 3 خلال ظهوره في 46 مباراة بقميص الفارس الأبيض.

مصطفى محمد الزمالك
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