سواريز يدلي بأقواله في قضية اختبار اللغة الإيطالية: نعم كنت على علم بالأسئلة

أدلى لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد بأقواله في قضية اختبار اللغة الإيطالية الذي خضع له من أجل الحصول على الجنسية والتعاقد مع يوفنتوس الصيف الماضي.

وكان يوفنتوس قد سعى لضم اللاعب الذي تخلي عنه برشلونة، لكن الصفقة لم تتم لعدم وجود مقعد للاعب من خارج الاتحاد الأوروبي في صفوف السيدة العجوز.

وخضع مهاجم منتخب أوروجواي للتحقيق في إيطاليا بحضور محاميه، واعترف بأنه تلقى رسالة من الجامعة بها بعض الأسئلة التجريبية عبر بريده الالكتروني، لكن علم لاحقا أنها نفس أسئلة الاختبار.

أوضح سواريز أنه توصل لاتفاق مبدئي مع يوفنتوس خلال شهر أغسطس الماضي، قبل أن ينسحب البيانكونيري من الصفقة في منتصف سبتمبر، حسب صحيفة كوريري ديللو امبريا.

التحقيق في قضية سواريز سيتوقف حتى عام 2021، بسبب عطلات أعياد الميلاد، حسب تقارير إيطالية.

وأراد يوفنتوس حصول سواريز على الجنسية الإيطالية من أجل أن ينضم مباشرة للفريق بفضل أصول عائلة زوجته، لكن الصفقة لم تتم بسبب قضية اختبار اللغة.

بعد ذلك بأسابيع، انضم سواريز إلى الروخيبلانكوس قادما من برشلونة.