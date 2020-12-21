محمد يوسف: الفوز كان مهما لثقة البنك الأهلي.. وانظروا للمقاصة

عدد محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي مكاسب الفوز على الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وحقق البنك الأهلي فوزه الأول تاريخيا في الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

وقال يوسف عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "الفوز كان مهما من أجل الثقة في مشروع البنك الأهلي".

وتابع "اليوم نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا وسجلنا 3 أهداف، عكس ما حدث في المباراتين السابقتين حيث لم ننجح في تحويل الفرص لأهداف".

وأضاف "التعثر سيحدث لكل الفريق، قد تتعثر فرق في بداية الموسم أو قبل نهايته مثلما حدث مع مصر للمقاصة في الموسم الماضي على سبيل المثال".

وأتم "لكن بالتأكيد هناك فرق ستعود في المباريات المقبلة مثل المقاولون العرب والمقاصة، ولا يمكن الحكم قبل مرور 6 أو 7 جولات من الدوري".

وكان البنك الأهلي تعادل مع وادي دجلة 1-1 وخسر من سيراميكا كليوباترا 3-1 قبل الفوز على الإنتاج.