وكيل ساسي في مصر انتظارا لجلسة الحسم مع الزمالك

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 16:51

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - أحمد داوودا - الزمالك - المقاولون العرب

وصل مهند عون، وكيل فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، إلى مصر، استعدادا لجلسة حسم تجديد تعاقد الدولي التونسي مع الأبيض.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن عون في انتظار تحديد موعد للجلسة بينه وبين مسؤولي الزمالك قبل نهاية الشهر الجاري، لحسم ملف تجديد عقد ساسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مسؤولو الزمالك في أكثر من مناسبة عن تمسكهم ببقاء ساسي، وكذلك رغبة التونسي في الاستمرار بالقميص الأبيض.

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وانضم صاحب الـ 28 عاما للزمالك من النصر السعودي في صيف 2018.

ومنذ ذلك الحين، فاز ساسي مع الزمالك بلقب كأس مصر، ولقب الكونفدرالية الإفريقية، ولقب السوبر الإفريقي والمحلي.

فرجاني ساسي الزمالك
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