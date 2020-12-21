انتهت في الدوري - الجونة (2) - (1) الإسماعيلي.. نهاية المباراة

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 16:50

كتب : FilGoal

حسن علي ومحمد عادل في مباراة المصري والإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الجونة ضد الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين.

يبحث الفريقان عن الفوز الأول هذا الموسم بعد التعادل في أول جولتين

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نهاية المباراة

ق76 جوووول كريم الطيب يسجل الثاني بعد بينية رائعة من الشبراوي يسكنها على يمين محمد صبحي

ق68 جووووول رائع من الشبراوي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق56 طرد مخطط أحمال الجونة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 هدف ملغي لأري بابل بداعي التسلل

ق28 جوووول فخر الدين بن يوسف يسجل الأول للإسماعيلي على يمين إسلام طارق بعد تمريرة من أري بابل

ق21 محمد صبحي يتصدى لركلة جزاء الجونة من تسديدة عموري

ق19 اللجوء إلى تقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء لفريق الجونة

ق18 مطالبات بركلة جزاء بعد تدخل أري بابل على محمد يكن لاعب الجونة

ق12 تسديدة قوية من محمد الشامي من خارج منطقة الجزاء لكن يحولها حارس الجونة لركلة ركنية

ق1 إسلام طارق ينقذ هدفا مبكرا للإسماعيلي

انطلاق المباراة

في الدوري
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