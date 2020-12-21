البنك الأهلي يكتب التاريخ بانتصاره الأول في الدوري على حساب الإنتاج الحربي

حقق فريق البنك الأهلي انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته بالدوري المصري الممتاز، في الجولة الثالثة ضد الإنتاج الحربي بنتيجة 3-0.

وسجل أهداف البنك الأهلي الثلاثي محمد مجدي ومحمد بسيوني وأحمد عادل. ليكون الانتصار الأول للفريق بعد مشاركته الأولى في تاريخه في الدوري.

وتصدى أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي لركنية خطيرة للغاية في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول كانت من أبرز فرص الشوط.

وسجل محمد مجدي الهدف الأول للبنك الأهلي بعد ركنية نفذها محمد مثناني في الدقيقة 49، وبعد 4 دقائق تصدى أحمد يحيى حارس الإنتاج لانفراد لأحمد ياسر لاعب البنك بعد تمريرة من أحمد علي.

وأضاف البنك الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعد خطأ من دفاع الإنتاج في إبعاد الكرة من الطرف الأيمن وصلت إلى داخل المنطقة، أخطأ الدفاع في إبعادها مجددا من عمق المنطقة بعد عرضية من محمود قاعود، لتصل إلى محمد بسيوني الذي سجل واحدا من أجمل أهداف الموسم الجاري حتى الآن بتسديدة قوية من مرة واحدة.

وسجل أحمد علي كامل مهاجم البنك الأهلي هدفا ثالثا لفريقه بعد تمريرة بينية وصلت إليه ليسدد، لكن الكرة ارتطمت بمحمد بازوكا مدافع الإنتاج وأحمد يحيى حارس المرمى، لتصل مجددا إلى علي كامل الذي راوغ أحمد علي مدافع الإنتاج ودخل بالكرة المرمى.

وكاد علي صابر لاعب البنك الأهلي أن يضيف هدفا رابعا في الدقيقة 80 بعد تسديدة من على حافة منطقة الجزاء لكن الكرة ضربت القائم.

ورفع البنك الأهلي رصيده من النقاط إلى 4 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإنتاج عند نقطة وحيدة في المركز الـ16.