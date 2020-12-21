انتهت في الدوري - البنك الأهلي (3) - (0) الإنتاج الحربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة البنك الأهلي والإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د.80 خطيييرة، علي صابر لاعب البنك الأهلي يضرب القائم.

د.67 جووول رائع لـ أحمد علي كامل مهاجم البنك الأهلي بعد تمريرة بينية ممتازة وصلت إليه بين مدافعي الإنتاج، سددها علي لكن بازوكا وأحمد يحيى يمنعانها، لتصل مجدد إلى علي، الذي يراوغ أحمد علي مدافع الإنتاج ويدخل بالكرة المرمى.

د.57 جووول الثاااني دفاع الإنتاج الحربي يخطئ في إبعاد الكرة من الطرف الأيمن وصلت إلى داخل المنطقة يخطئ الدفاع في إبعادها بعد عرضية من محمود قاعود، تصل إلى محمد بسيوني الذي يسجل واحدا من أجمل أهداف الدوري هذا الموسم من مرة واحدة وتسديدة جميلة جدا.

د.53 أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي يتألق ويبعد انفراد لأحمد ياسر لاعب البنك الأهلي بعد تمريرة من أحمد علي.

د.49 جووول محمد مجدي يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي بعد ركنية نفذها محمد مثناني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.25 فرصة خطيرة من ركنية للبنك الأهلي يبعدها أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل