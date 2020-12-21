ميسي: أقاتل من أجل كل شيء رغم الظروف التي تحيط ببرشلونة

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 14:18

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - يونس موسى - برشلونة - فالنسيا

قال ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة إنه بخير ويشعر بأنه أفضل ويقاتل بجدية رغم كل الظروف الصعبة التي تحيط فريقه وأحداث بداية الموسم ورغبته في الرحيل.

وصرح النجم الأرجنتيني حسبما نقلت صحيفة "أس" الإسبانية: "في الحقيقة، اليوم أنا بخير، مررت بوقت سيء للغاية في الصيف، وتسبب به أحداث سابقة".

وواصل "ما حدث قبل الصيف وكيفية نهاية الموسم والفاكس وكل شيء".

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وأكمل "ثم انجرفت قليلا في الأمر مع بداية الموسم، لكن اليوم، أنا بخير أشعر وكأنني أقاتل بجدية من أجل كل شيء أمامنا".

وأتم "أنا متشوق واعلم أن النادي يمر بوقت صعب، على مستوى النادي والفريق وكل شيء يحيط ببرشلونة، الموقف صعب لكنني أتطلع لمواجهة ذلك".

ويعد هذا الجزء الذي نشرته صحيفة "أس" الإسبانية من حوار أجراه ميسي مع قناة "لا سيكيستا" الإسبانية وسيبث مساء.

برشلونة في إسبانيا
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