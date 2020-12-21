صبحي: سنناقش كل ما يبعد مصر عن الإيقاف الدولي.. وكل المؤسسات جاهزة لإنجاح مونديال اليد

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 13:45

كتب : أيمن عيد

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

شدد وزير الرياضة أشرف صبحي أنه سيناقش مع اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد كل سبل إبعاد الكرة المصرية عن خطر الإيقاف الدولي، بما يتوافق مع المواثيق الدولية والقانون المصري.

وقال صبحي في تصريحات للصحفيين على هامش أولمبياد المحافظات الحدودية في شرم الشيخ: "سنناقش مع اللجنة الجديدة شكل الفترة المقبلة بما إنهم سفراء عن الكرة المصرية أمام فيفا".

وشرح "اجتماعنا معهم سيتناول كافة السبل الممكنة بما يراعي المواثيق الدولية والقانون المصري، فيما لا يضر موقف الكرة المصرية ويبعدها عن التعرض لعقوبة الإيقاف الدولي".

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أين المشكلة؟

شدد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أنه يرغب في إجراء انتخابات اتحاد الكرة، ولكن في شهر يوليو المقبل بحسب قانون الرياضة.

وقال حطب عبر قناة ON E: "القانون المصري مطابق لكل المعايير الدولية. قانون الرياضة معتمد من كامل الاتحادات الدولية الأولمبية ومن بينها فيفا".

وأضاف "نريد انتخابات في اتحاد الكرة بالطبع لكن لابد من تطبيق القانون. تبعات عدم اتباع القانون ستؤدي للطعن على الانتخابات وبالتالي إلغائها".

وأوضح "الاتحادات الدولية تحترم القوانين المحلية. كان هناك قوة قاهرة وهي كورونا وبالتالي تخطينا تاريخ 31 أكتوبر الذي يعد بحسب القانون آخر يوم لإجراء الانتخابات. الحل بقاء اللجنة الحالية حتى تاريخ الجمعية العمومية المقبلة في شهر يوليو المقبل".

وأتم "الالتزام بالقانون لا يمكن اعتباره تدخلا حكوميا".

وفي وقت سابق، صرح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة، والمكلفة بإجراء انتخابات قبل يوم 31 يناير المقبل: "الانتخابات ستتم بإشراف كامل من فيفا مع التنسيق مع أجهزة الدولة حتى نُظهر شكل مصر واتحاد الكرة بالمظهر اللائق لـ 100 سنة من كرة القدم في مصر تحت مظلة اتحاد الكرة".

وأوضح "سنعرض على السادة المسؤولين يوم الأحد المقبل خططنا لإجراء الانتخابات بكل أركانها لاستثناء اتحاد الكرة من قرار وقف الجمعيات العمومية وعرض العواقب التي قد تحدث حال عدم إجراء الانتخابات".

وأكمل "أمامنا حتى 31 يناير لإجراء الانتخابات. في 1 فبراير ينتظر فيفا مجلس إدارة منتخب للاتحاد ونتمنى ألا نصل لهذا التاريخ دون ذلك. نثق في تفهم أجهزة الدولة لذلك".

وعن بطولة العالم لكرة اليد التي تقام في مصر بين 13 و31 يناير قال صبحي: "كل مؤسسات الدولة جاهزة لإنجاح بطولة العالم بكرة اليد. رئيس الاتحاد الدولي أكد على إقامة البطولة باستخدام نظام الفقاعة الكاملة، ووزارة الصحة استلمت الملف الطبي الكامل للبطولة".

وأتم "كل شيء في مكانه لإقامة البطولة رغم مواجهتنا للأزمات".

انتخابات اتحاد الكرة بطولة العالم لليد مصر 2021
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