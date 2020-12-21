رئيس اللجنة الأولمبية: نريد انتخابات في اتحاد الكرة ولكن.. الالتزام بالقانون لا يعتبر تدخلا حكوميا

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 12:29

كتب : FilGoal

الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

شدد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أنه يرغب في إجراء انتخابات اتحاد الكرة، ولكن في شهر يوليو المقبل بحسب قانون الرياضة.

وقال حطب عبر قناة ON E: "القانون المصري مطابق لكل المعايير الدولية. قانون الرياضة معتمد من كامل الاتحادات الدولية الأولمبية ومن بينها فيفا".

وأضاف "نريد انتخابات في اتحاد الكرة بالطبع لكن لابد من تطبيق القانون. تبعات عدم اتباع القانون ستؤدي للطعن على الانتخابات وبالتالي إلغائها".

أخبار متعلقة
أقدم رئيس نادي في مصر يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 17 لاعبا وربيع ياسين وعامل المهمات بعد عودة منتخب الشباب إلى مصر رئيس جهاز الرياضة العسكري الأسبق يعلن ترشحه على رئاسة اتحاد الكرة

وأوضح "الاتحادات الدولية تحترم القوانين المحلية. كان هناك قوة قاهرة وهي كورونا وبالتالي تخطينا تاريخ 31 أكتوبر الذي يعد بحسب القانون آخر يوم لإجراء الانتخابات. الحل بقاء اللجنة الحالية حتى تاريخ الجمعية العمومية المقبلة في شهر يوليو المقبل".

وأتم "الالتزام بالقانون لا يمكن اعتباره تدخلا حكوميا".

وفي وقت سابق، صرح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة، والمكلفة بإجراء انتخابات قبل يوم 31 يناير المقبل: "الانتخابات ستتم بإشراف كامل من فيفا مع التنسيق مع أجهزة الدولة حتى نُظهر شكل مصر واتحاد الكرة بالمظهر اللائق لـ 100 سنة من كرة القدم في مصر تحت مظلة اتحاد الكرة".

وأوضح "سنعرض على السادة المسؤولين يوم الأحد المقبل خططنا لإجراء الانتخابات بكل أركانها لاستثناء اتحاد الكرة من قرار وقف الجمعيات العمومية وعرض العواقب التي قد تحدث حال عدم إجراء الانتخابات".

وأكمل "أمامنا حتى 31 يناير لإجراء الانتخابات. في 1 فبراير ينتظر فيفا مجلس إدارة منتخب للاتحاد ونتمنى ألا نصل لهذا التاريخ دون ذلك. نثق في تفهم أجهزة الدولة لذلك".

اتحاد الكرة انتخابات اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليفربول وكلوب يحصدان جائزتي الأفضل في استفتاء BBC 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس اللجنة الأولمبية: نريد انتخابات في اتحاد الكرة ولكن.. الالتزام بالقانون لا يعتبر تدخلا حكوميا 54 دقيقة | مصر
أرتيتا: أوباميانج لن يكون جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
تعذر وصول جازيل التشادي إلى مصر.. وقرار منتظر بتأهل الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا: لن نتعاقد مع مهاجم جديد في يناير لهذا السبب ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ: نسعى لتحقيق ضربة بداية قوية ترضي طموحات الفريق لحسم اللقب العاشر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مرزوق: هذا سبب رحيلي بعد تعيين اللجنة الثلاثية.. والأهلي لا يطلب عدم اللعب في الإسماعيلية ساعة | الدوري المصري
مدرب أستون فيلا: حصد 7 نقاط من 3 مباريات أمر رائع 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 4 ربيع ياسين لـ في الجول: أناشد الجهات المعنية بإرسال طائرة خاصة لإعادتنا.. الوضع صعب للغاية
قد ينال إعجابك