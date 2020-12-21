مرزوق: هذا سبب رحيلي بعد تعيين اللجنة الثلاثية.. والأهلي لا يطلب عدم اللعب في الإسماعيلية

شرح مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق سبب استقالته من منصبه بعد تعيين اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، مشددا أن الأجهزة الأمنية هي السبب في نجاح مسابقة الدوري تنظيميا.

مرزوق كذلك شرح سبب عدم مواجهة الأهلي للإسماعيلي في الإسماعيلية خلال تصريحاته مساء الأحد.

وقال مرزوق عبر أون تايم سبورتس: "لي طريقة وفكر معين في العمل ويوجد اختلاف مع بعض الأشخاص لذلك رفعت الحرج عني وعنهم وقدمت استقالتي من رئاسة لجنة المسابقات".

وأضاف "علاقتي بأحمد مجاهد جيدة ونتعامل بشكل جيد ولكن طريقة عملنا لن تنجح سويا".

وأردف "طلبت من اللجنة الخماسية صلاحية كاملة وتغييري للائحة العقوبات وتعيين المراقبين، وكل ما يتعلق بلجنة المسابقات من اختصاصي فقط".

وأكمل "كان اشتراطي العمل كمتطوع دون تقاضي أموال حتى لا أنحصر في دور الموظف".

وشدد "كنت متخذا لقراري بعدم التعامل مع بعض الأشخاص من الفترة الماضية بسبب طريقة التعامل".

وكشف "بعد استقالتي هناك بعض الأندية تواصلت معي وطالبتني بالاستمرار بسبب شعورهم بشكل جديد للدوري ووجود انضباط وعدالة".

وأوضح "الدولة ترغب في إقامة دوري منتظم والجهات الأمنية متعاونة بشكل كبير جدا، والأمن سبب نجاح المسابقة. أمر الملاعب يتعلق ببعض الاشتراطات الخاصة بالأمن ويتم إبلاغ الأندية بذلك".

وشرح "لم يحدث أن الأهلي تدخل لنقل مباراة المحلة إلى ملعبه، على العكس الأهلي كان أخر أطراف الأمر والمحلة توجه له بالشكر بعد الموافقة على تغيير الملعب على أن تكون مباراة الدور الثاني في المحلة".

واستدرك "الأهلي لم يطلب عدم خوض مباراته في الإسماعيلية ولكنه قرار أمني، الرؤية الأمنية هي التي تحسم أماكن المواجهات ومن بينها مواجهة الإسماعيلي والأهلي".

وشدد "بالنسبة لنا نريد أن يلعب كل فريق على ملعبه لكن الأمن له رؤية وعلى دراية أكثر منا".

وأتم "مع احترامي للوجوه القديمة التي أدارت اتحاد الكرة نريد رؤية وجوه جديدة وكفاءات في الفترة المقبلة، لم نر من هؤلاء نجاحات لتشفع لهم للعودة مجددا".