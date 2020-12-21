مواعيد مباريات الإثنين 21 ديسمبر 2020.. أسوان يواجه المصري وتشيلسي ضد وست هام

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 10:39

كتب : FilGoal

المصري - أسوان

يواجه البنك الأهلي نظيره الإنتاج الحربي في الثانية والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين، ويذاع على قناة "أون سبورتس 1".

ويستضيف الجونة نظيره الإسماعيلي في الخامسة مساء في نفس الجولة ويذاع على قناة "أون سبورتس 2".

ويحل أسوان ضيفا على المصري البورسعيدي في السابعة والنصف على قناة "أون تايم سبورتس".

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وتقام اليوم مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الولى بين بيرنلي وولفرهامبتون في السابعة والنصف، ويذاع على قناة "بي إن سبورتس 1 و2".

والمباراة الثانية ستكون بين تشيلسي وضيفه وست هام يونايتد في العاشرة مساء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".

ويستضيف الاتحاد السعودي الذي يلعب له المحترف الدولي أحمد حجازي نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي الممتاز في السادسة و50 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة على "السعودية الرياضية 1".

لمعرفة بقية مواعيد اليوم من هنا.

في الدوري الدوري الإنجليزي الممتاز
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