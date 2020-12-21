محمد صلاح يهنئ "بيج رامي" بلقب مستر أولمبيا

وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي التهنئة للبطل المصري رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" على فوزه بلقب بطولة مستر أولمبيا العالمية لكمال الأجسام.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وكتب صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألف مبروك للبطل المصري رامي السبيعي حصوله على بطولة مستر أولمبيا 2020".

ويعد هذا فوز بيج رامي الأول بالمسابقة التي احتل مركزها الثاني قبل 3 أعوام.

ولفوز بيج رامي قصة، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من عدم المشاركة.

ففي 9 أكتوبر، أصيب بيج رامي بفيروس كورونا، ليفقد فرصة التأهل الرسمي إلى مستر أولمبيا.

لكنه تلقى دعوة خاصة للمشاركة في 22 أكتوبر الماضي، قبل أن يحقق المركز الأول في البطولة.