محمد صلاح يهنئ "بيج رامي" بلقب مستر أولمبيا
الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 00:25
كتب : FilGoal
وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي التهنئة للبطل المصري رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" على فوزه بلقب بطولة مستر أولمبيا العالمية لكمال الأجسام.
وكتب صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألف مبروك للبطل المصري رامي السبيعي حصوله على بطولة مستر أولمبيا 2020".
ألف مبروك للبطل المصري رامي السبيعي حصوله على بطولة مستر أولمبيا ٢٠٢٠👏👏— Mohamed Salah (@MoSalah) December 20, 2020
ويعد هذا فوز بيج رامي الأول بالمسابقة التي احتل مركزها الثاني قبل 3 أعوام.
ولفوز بيج رامي قصة، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من عدم المشاركة.
ففي 9 أكتوبر، أصيب بيج رامي بفيروس كورونا، ليفقد فرصة التأهل الرسمي إلى مستر أولمبيا.
لكنه تلقى دعوة خاصة للمشاركة في 22 أكتوبر الماضي، قبل أن يحقق المركز الأول في البطولة.
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