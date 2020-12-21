سان جيرمان يفرط في فرصة اعتلاء الصدارة بالتعادل مع ليل

فرط سان جيرمان في فرصة اعتلاء صدارة الدوري الفرنسي، وتعادل سلبيا مع مضيفه ليل سلبيا ضمن الجولة الـ16 من المسابقة.

ووصل ليل إلى النقطة 33 في صدارة الدوري الفرنسي، بالتساوي مع أولمبيك ليون صاحب المركز الثاني وبفارق هدف واحد فقط.

وبفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثالث.

وغاب عن باريس سان جيرمان نجمه البرازيلي نيمار الذي يعاني من الإصابة.

في الجولة ذاتها حقق بوردو الفوز على ستراسبورج بثنائية دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ12. وتجمد رصيد ستراسبورج عند النقطة 14 في المركز الـ16.

كما فاز ستاد رين على لوريان بثلاثية دون رد، ليصل إلى النقطة 28 في المركز الخامس، وتوقف رصيد لوريان عند النقطة 11 في المركز الـ19 وقبل الأخير.