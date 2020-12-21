وكيل جيرالدو: الأهلي يريد رحيل اللاعب.. ولا عروض رسمية الآن

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد - جيرالدو

نفى هشام بن صالح وكيل أعمال جيرالدو لاعب الأهلي صحة التقارير المتداولة عن وجود عرضين لرحيله.

وكشف بن صالح عن رغبة إدارة الأهلي في رحيل اللاعب ولو على سبيل الإعارة.

وقال هشام بن صالح عبر أون تايم سبورتس2: "جيرالدو لا يزال لاعبا في صفوف الأهلي، استمع مثلكم عن عروض من البرازيل والعودة إلى بريميرو دي أوجستو الأنجولي".

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وأوضح "بريميرو دي أوجستو هذا بيت ولكن لا نية لعودة جيرالدو إلى أنجولا ولم يطلب ذلك من الأساس كما يشاع".

وكشف "أما بالنسبة للعرض البرازيلي فكان منذ شهر ونصف لكن الأهلي لم يكن يستغني عن اللاعب قبل النهائي الإفريقي لذلك جمدت المفاوضات".

وشدد وكيل جيرالدو "لا يوجد أي عرض رسمي في الوقت الحالي للاعب ولم تبدأ فترة الانتقالات الشتوية بعد".

وعن رغبة النادي قال: "إدارة الأهلي ترغب في بيع اللاعب بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة".

وتابع "جيرالدو يشعر بالراحة في الأهلي المصري، ومثله مثل أي لاعب عربي أو إفريقي سيحب الاستمرار مع النادي".

وأتم وكيله تصريحاته "بالنسبة لي اللاعب لم يحصل على فرصته في الأهلي المصري وهذه علامة استفهام، لكني أهتم بمشاركته أساسيا كونه لاعب دولي في منتخب أنجولا لكن نحترم وجهة النظر الفنية".

الأهلي جيرالدو
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