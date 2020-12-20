الزمالك: نتابع مشكلة فريق جازيل ولا نستبق الأحداث.. وجديد موقف مصطفى محمد

كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن متابعة أزمة وصول جازيل التشادي وعدم استباق الأحداث.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

وكان الزمالك وجازيل قد اتفقا على خوض مباراتين دور 32 من دوري أبطال إفريقيا في القاهرة مع تحمل الزمالك نفقات الفريق التشادي.

وقال قاسم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "علمنا أن هناك أزمة بين وزير الرياضة التشادي وفريق جازيل بشأن السفر".

وتابع "ملتزمون باللوائح وسنجري مسحة غدا استعدادا للمواجهة ولا نريد استباق الأحداث".

وكشف قاسم "إذا لم يصل فريق جازيل غدا فلن يتمكن من إجراء مسحة ما قبل المباراة بـ 48 ساعة ووقتها سنخاطب الجهات المعنية".

وأوضح "جازيل كان سيقيم في القاهرة لمدة 17 يوم على نفقة الزمالك، ومن أسباب رغبتنا إقامة المباراتين في مصر تجنب إصابة اللاعبين بفيروس كورونا".

وبالحديث عن الجائحة قال: "أتمنى الشفاء العاجل لجميع لاعبي الأهلي المصابين بفيروس كورونا وأي فرد مصاب بالفيروس".

وبالحديث على جديد موقف فرجاني ساسي من التجديد "أيمن يونس يعمل على ملف تجديد فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة، أصبحت المشرف العام على الكرة وبعيد عن اللجنة الفنية".

وعن احتراف مصطفى محمد أوضح "الجميع يعلم أنه أفضل مهاجم في مصر حاليا لذلك ليس من الطبيعي أن استغنى عنه بسهولة".

وشدد "مجرد التفكير في رحيل مصطفى محمد يحتاج إلى التفكير مليون مرة، والتفكير في بديل مصطفى وأن يكون في نفس المستوى".

وتابع "أؤيد مصطفى محمد في طموحه للوصول إلى ما وصل إليه محمد صلاح لكننا أيضا نستهدف الأفضل للفريق والمنافسة لحصد الألقاب".

وأتم تصريحاته "لا يوجد سوى مصطفى وعمر السعيد في ذلك المركز حاليا، لذلك يجب أن يكون القرار النهائي في مصلحة اللاعب والنادي".