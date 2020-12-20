حكيمي: لا نفكر في بطل الدوري الإيطالي الآن

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 21:54

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - إنتر ميلان

يرى أشرف حكيمي أنه من المبكر الحديث عن بطل الدوري الإيطالي في الوقت الحالي وتركيز فريقه على مباراة واحدة.

أشرف حكيمي

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وسجل حكيمي هدف إنتر الأول في فوز النيرازوري على سبيزيا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الدوري الإيطالي.

وقال حكيمي لشبكة سكاي سبورت: "كنا نعلم أنها مباراة مهمة، فزنا على نابولي وكان لدينا معنويات مرتفعة".

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وتابع "هناك مباراة واحدة متبقية قبل فترة التوقف، ونركز بالكامل على تلك المباراة".

ورفع إنتر رصيده إلى 30 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ميلان المتصدر.

وعن إمكانية الفوز بالدوري الإيطالي قال: "الكثير من الناس يتحدثون عن هذا، نحن نركز على مباراة واحدة".

وشدد "لا نفكر في المستقبل الآن، سنرى ما سيحدث في الجولات المقبلة".

وعن المقارنة بينه وبين رافائيل لياو لاعب ميلان أتم تصريحاته "الدوري الإيطالي يمتلك لاعبين رائعين، أنا وليو من بينهم لكني لا أعرف من الأسرع بيني وبينه".

إنتر أشرف حكيمي
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