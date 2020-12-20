انتهت - إيبار (1)-(3) ريال مدريد
الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيبار ضد ريال مدريد في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 3/1
ق 92: جووووووووووول ريال مدريد والثالث عن طريق فاسكيز
ق 74: تسديدة من ركلة حرة مباشرة من أسينسيو تمر جوار العارضة
ق 36:كريم بنزيمة يسجل هدفا والحكم لا يحتسبه بداعي التسلل
ق 27: جووووول كيكي جارسيا يقلص الفارق بهدف رائع
ق 16: بنزيمة يهدر الثالث بضربة رأسية مرت جوار القائم بعد عرضية من فاسكيز
ق 13: جوووووووول مودريتش والثاني
ق 6: جووووووول كريم بنزيمة والأول بعد تمريرة من رودريجو
انطلاق المباراة