انتهت - إيبار (1)-(3) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيبار ضد ريال مدريد في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 3/1

ق 92: جووووووووووول ريال مدريد والثالث عن طريق فاسكيز

ق 74: تسديدة من ركلة حرة مباشرة من أسينسيو تمر جوار العارضة

ق 36:كريم بنزيمة يسجل هدفا والحكم لا يحتسبه بداعي التسلل

ق 27: جووووول كيكي جارسيا يقلص الفارق بهدف رائع

ق 16: بنزيمة يهدر الثالث بضربة رأسية مرت جوار القائم بعد عرضية من فاسكيز

ق 13: جوووووووول مودريتش والثاني

ق 6: جووووووول كريم بنزيمة والأول بعد تمريرة من رودريجو

انطلاق المباراة