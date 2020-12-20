انتهت - إيبار (1)-(3) ريال مدريد

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 21:52

كتب : FilGoal

ريال مدريد - إيبار

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيبار ضد ريال مدريد في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــ

أخبار متعلقة
بييلسا يشاهد مسرحية إبداع الشياطين.. يونايتد يكتسح ليدز أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر تيليجراف: مباريات الدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 3/1

ق 92: جووووووووووول ريال مدريد والثالث عن طريق فاسكيز

ق 74: تسديدة من ركلة حرة مباشرة من أسينسيو تمر جوار العارضة

ق 36:كريم بنزيمة يسجل هدفا والحكم لا يحتسبه بداعي التسلل

ق 27: جووووول كيكي جارسيا يقلص الفارق بهدف رائع

ق 16: بنزيمة يهدر الثالث بضربة رأسية مرت جوار القائم بعد عرضية من فاسكيز

ق 13: جوووووووول مودريتش والثاني

ق 6: جووووووول كريم بنزيمة والأول بعد تمريرة من رودريجو

انطلاق المباراة

ريال مدريد إيبار الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد صلاح يهنئ "بيج رامي" بلقب مستر أولمبيا 5 دقيقة | مصر
سان جيرمان يفرط في فرصة اعتلاء الصدارة بالتعادل مع ليل 16 دقيقة | الدوري الفرنسي
وكيل جيرالدو: الأهلي يريد رحيل اللاعب.. ولا عروض رسمية الآن 25 دقيقة | الدوري المصري
"سوبر بنزيمة" يقود ريال مدريد لفوز صعب على إيبار 30 دقيقة | الدوري الإسباني
الزمالك: نتابع مشكلة فريق جازيل ولا نستبق الأحداث.. وجديد موقف مصطفى محمد 46 دقيقة | الدوري المصري
في غياب تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يضرب وست بروميتش بثلاثية ساعة | الدوري الإنجليزي
بعثة الأهلي تصل إلى النيجر.. عبد الحفيظ يتابع إجراءات تسكين اللاعبين ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بييلسا بعد الـ 6-2: عندما تخسر تبدأ التساؤلات حول طريقة اللعب.. لن نتخلى عنها ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 2 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 3 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك