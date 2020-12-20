إبراهيم حسن لـ في الجول: هل فيفا ترك العالم ليركز مع مصر؟ سفر منتخب الشباب مبكرا خطأ

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 20:09

كتب : هاني العوضي

إبراهيم حسن

أبدى إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري اندهاشه من تغيير اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد انطلاق الموسم مما أدى لرحيل لجنة المسابقات.

وحقق الاتحاد السكندري 4 نقاط من أول جولتين في الدوري المصري بفوز على بيراميدز وتعادل أمام سموحة.

وقال إبراهيم حسن لـ FilGoal.com: "لا أفهم سبب تغيير اللجنة التي تدير اتحاد الكرة في هذا التوقيت".

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وأبدى اندهاشه "هل من المنطقي أن يترك الاتحاد الدولي (فيفا) العالم بالكامل ليركز مع مصر؟".

وأوضح "تغيير لجنة المسابقات بعد انطلاق الموسم يؤدي إلى ارتباك وأيضا تغيير لجنة اتحاد الكرة".

وبالحديث عن منتخب الشباب قال: "هناك خطأ من جانبنا بسبب السفر قبل انطلاق البطولة بـ 10 أيام في ظروف جائحة فيروس كورونا".

وتابع "كان من المفترض أن نسافر قبل 48 ساعة فقط من أجل الغلق على الفريق بصورة أفضل خاصة وأن الفيروس منتشر بشكل أكبر في تونس".

وكشف حسن "محمد عبد الغني لم نراه الفترة الماضية بسبب الارتباط بمعسكرات منتخب الشباب وفي النهاية النتيجة لا شئ".

وبالحديث عن الاتحاد السكندري قال إبراهيم حسن: "الأمور هنا جيدة والكرة مكسب وخسارة لكن هناك بعض السلبيات أدت للتعادل".

وأضاف "اجتمعنا باللاعبين وأبلغناهم عن السلبيات لتفاديها خلال الفترة المقبلة".

وتابع "لدينا لائحة جديدة ومثلما يوجد عقوبات على التقصير هناك مكافآت جيدة".

وكشف "تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة من أجل قيد فوزي الحناوي ولا نعلم سبب تأخر الرد حتى الآن".

وأوضح "الحناوي كان لاعبا في صفوف الأهلي ومعار إلى سموحة ولكن انتهت إعارته والأهلي رفع اسمه من القائمة وتعاقدنا معه لموسمين".

وشدد "نتمنى أن يتم حل الأمر سريعا من أجل الاستفادة باللاعب في المباريات المقبلة".

وانتقل تصريحاته بالحديث عن أوكوي "لم يأت حتى الآن وكل يوم عذر جديد، في مرة أبلغنا بإصابته بكورونا ثم ملاريا ثم مرض والده".

وأتم "نوقع على اللاعب عقوبات لحفظ حقوق النادي، كنا نريد الاستفادة بلاعب أجنبي آخر بدلا منه".

الاتحاد السكندري إبراهيم حسن
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