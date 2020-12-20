ميلان يغرد في الصدارة منفردا بالفوز على ساسولو.. وإنتر يواصل ملاحقته

نجح فريقا ميلان وإنتر في تحقيق الفوز ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

وتغلب ميلان خارج ملعبه على ساسولو بهدفين مقابل هدف واحد ليواصل انفراده بالصدارة.

بينما تغلب إنتر بنفس النتيجة على سبيزيا ليواصل ملاحقته لميلان متصدر الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن إنتر، بينما يواصل يوفنتوس ملاحقتهما في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

وافتتح رافائيل لياو التسجيل مبكرا لصالح ميلان عقب مرور 6 ثوان فقط ليسجل أسراع أهداف الدوري الإيطالي.

وحطم لياو الرقم السابق المُسجّل باسم باولو بودجي لاعب بياتشنزا السابق الذي سجل بعد 8 ثوانٍ و9 أجزاء من الثانية في ديسمبر 2001 أمام فيورنتينا.

ويعتبر هدف لياو هو الأسرع أيضا في تاريخ كل الدوريات الأوروبية الممتازة على مستوى القارة.

وكاد ميلان أن يتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة عن طريق هاكان تشالهان أوجلو لكن تم إلغاء الهدف عن طريق تقنية الفيديو بسبب التسلل.

وعزز ميلان تقدمه في الدقيقة 26 عن طريق أليكسيس ساليميكرز، وفي الدقيقة 89 سجل دافيدي بيراردي هدف ساسولو الوحيد بحثا عن الخروج بنقطة من المباراة.

أما في مباراة إنتر فرغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي إلا أن أشرف حكيمي قد افتتح التسجيل في الدقيقة 52 وأضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وسجل بيكولي هدف سبيزيا الوحيد في الدقيقة 94 وقبل ثواني من انتهاء المباراة.