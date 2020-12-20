أقدم رئيس نادي في مصر يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 17:55

كتب : رضا السنباطي

سمير موسى - رئيس نادي الزرقا

يدرس سمير موسى رئيس نادي الزرقا الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

سمير موسى رئيس نادي الزرقا منذ عام 1985 ويعد أقدم رئيس نادي في مصر.

وكشف سمير موسى في حديثه مع FilGoal.com دراسته لفكرة الترشح لانتخابات الكرة نظرا "لخبرتي الكبيرة في المجال الرياضي" وقيادته لفريق الزرقا ليكون ضمن الكبار في الدرجة الثانية، إلى جانب تولي قيادة الفريق فنيا في أكثر من موسم.

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وسبق لـ سمير موسى التواجد كعضو في لجنة المسابقات في القسم الثاني من الدوري المصري، إلى جانب تواجده كعضو في لجنة الشباب والرياضة في البرلمان.

وأعلن مجدي اللوزي، رئيس جهاز الرياضة العسكري الأسبق، في وقت سابق نيته الترشح على رئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المزمع إقامتها في يناير المقبل.

وأصدر فيفا عبر موقعه الرسمي بيانا رسميا أعلن من خلاله تولي أحمد مجاهد مسؤولية إدارة اللجنة الثلاثية مع عضويتي محمد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض.

وسيتولى الثلاثي مسؤولية إدارة اتحاد الكرة "فورا وحتى الـ 31 من شهر يناير من العام المقبل"، وفقا لما كشفه الاتحاد الدولي.

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