خبر في الجول – الزمالك يرفض عروض احتراف مصطفى محمد.. وجلسة لتعديل عقده

رفض الزمالك مناقشة عروض الاحتراف المقدمة لمهاجم الفريق، مصطفى محمد.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك رفض على الأقل عرضا فرنسيا لضم مصطفى محمد في يناير المقبل.

واستقرت لجنة الكرة بالنادي، على عقد جلسة مع اللاعب لإخطاره بالقرار.

وكذلك، سيتم إخطاره خلال الجلسة بتعديل عقده في الفترة المقبلة.

مصطفى محمد صاحب الـ 23 عاما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الشباب ليقطع تذكرة الوصول للأولمبياد.

وسجل مصطفى محمد هدفين في أول جولتين في الدوري، ضد المقاولون وبيراميدز.

الموسم الماضي، سجل مصطفى محمد 16 هدفا وصنع 3 خلال ظهوره في 46 مباراة بقميص الفارس الأبيض.