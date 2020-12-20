خبر في الجول – الزمالك يرفض عروض احتراف مصطفى محمد.. وجلسة لتعديل عقده

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 17:01

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى محمد - الزمالك - المقاولون العرب

رفض الزمالك مناقشة عروض الاحتراف المقدمة لمهاجم الفريق، مصطفى محمد.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك رفض على الأقل عرضا فرنسيا لضم مصطفى محمد في يناير المقبل.

واستقرت لجنة الكرة بالنادي، على عقد جلسة مع اللاعب لإخطاره بالقرار.

أخبار متعلقة
تقرير برتغالي: براجا يستهدف التعاقد مع مصطفى محمد في يناير حكاية شادي حسين – مصارع هداف "أفضل من مصطفى محمد" اهتم به الأهلي الزمالك: لم نحسم بعد مصير مصطفى محمد.. وقد نجدد عامين لـ شيكابالا

وكذلك، سيتم إخطاره خلال الجلسة بتعديل عقده في الفترة المقبلة.

مصطفى محمد صاحب الـ 23 عاما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الشباب ليقطع تذكرة الوصول للأولمبياد.

وسجل مصطفى محمد هدفين في أول جولتين في الدوري، ضد المقاولون وبيراميدز.

الموسم الماضي، سجل مصطفى محمد 16 هدفا وصنع 3 خلال ظهوره في 46 مباراة بقميص الفارس الأبيض.

مصطفى محمد الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – الزمالك يرفض عروض احتراف مصطفى محمد.. وجلسة لتعديل عقده 45 دقيقة | الدوري المصري
موسيماني: مشاهدة هدف أفشة في الزمالك تصيبني بالقشعريرة 46 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مولر: قصتنا هذا العام جديرة بالتحول إلى فيلم في هوليوود 51 دقيقة | الدوري الألماني
خبر في الجول – منع بعثة جازيل من مغادرة تشاد.. وشكوى عاجلة تحدد مصير لقاء الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مران الزمالك – تأهيل شيكابالا وعودة روقا وعبد العزيز وراحة لـ زيزو ومصطفى محمد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
لياو يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في إنجلترا - توتنام (0) - (2) ليستر.. جوووول ثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
ليس اليوم.. ويلبيك يحافظ على سجل شيفيلد دون فوز بهدفٍ قاتل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 2 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 3 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك