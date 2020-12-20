مولر: قصتنا هذا العام جديرة بالتحول إلى فيلم في هوليوود

يعتقد توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ أن ما فعله فريقه هذا العام يستحق التحول إلى فيلم في السنيما الأمريكية.

وقاد روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ لتحقيق فوزا قاتلا خارج ملعبه على باير ليفركوزن، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

وقال مولر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت أشبه بمباراة نهائية. أردنا تأكيد أننا الفريق الأفضل في ألمانيا، لقد أدركنا أن ليفركوزن بات قريبًا منا ويستطيع التسبب في العديد من المتاعب لنا".

وأضاف "كما كان الحال في المباريات الأخيرة، كان علينا أن نعود في النتيجة بعد التأخر".

وواصل "أن نسجل هدف الفوز الحاسم في الدقيقة الأخيرة يجعل قصتنا هذا العام جديرة بالتحول إلى فيلم في هوليوود".

بايرن توج بـ5 ألقاب خلال عام 2020، بدأها بالدوري الألماني ثم كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني.

وأكمل "بذل الفريقان جهدا كبيرا، لكن عزيمتنا وإصرارنا على القتال هما ما قادانا إلى الفوز".

وأتم "كنت أشعر بأننا سنتمكن من تسجيل هدف قاتل، وبالطبع يحتاج الجميع في بعض الأحيان إلى بعض الحظ".

بهذا الفوز المثير على ليفركوزن تربع بايرن ميونيخ على صدارة الدوري الألماني برصيد 30 نقطة.

بينما تجمد رصيد ليفركوزن عند النقطة 28 في المركز الثاني.

وتقدم ليفركوزن في الدقيقة 14 عن طريق باتريك تشيك.

قبل أن يتعادل بايرن ميونيخ في الدقيقة 43 بهدف سجله النجم روبرت ليفاندوفسكي الفائز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عام 2020.

وعندما كان الجميع يستعد لإطلاق صافرة الحكم بنهاية المباراة، كان لأفضل لاعب في العالم رأيا آخر.

ليسجل ليفاندوفسكي هدفه الثاني وهدف فوز بايرن ميونيخ على ليفركوزن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

ويمنح فريقه فوزا مثيرا وصدارة الدوري الألماني، قبل توقف المسابقة لأسبوعين.