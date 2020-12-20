دخل البرتغالي رافاييل لياو لاعب ميلان تاريخ الدوري الإيطالي، بتسجيله أسرع هدف في تاريخ المسابقة.

ميلان احتاج إلى 6 ثوانٍ و4 أجزاء من الثانية فقط بعد صافرة انطلاق مباراته أمام ساسولو، ليتقدّم في النتيجة عن طريق لياو.

ميلان استغل غفلة دفاع ساسولو، فانطلق التركي هاكان تشالهانوجلو واخترق ومرر إلى لياو الذي دخل منطقة الجزاء وسدد مسجلا الهدف التاريخي.

ليحطم لياو الرقم السابق المُسجّل باسم باولو بودجي لاعب بياتشنزا السابق الذي سجل بعد 8 ثوانٍ و9 أجزاء من الثانية في ديسمبر 2001 أمام فيورنتينا.

ويعتبر هدف لياو هو الأسرع أيضا في تاريخ كل الدوريات الأوروبية الممتازة على مستوى القارة.

للتاريخ يا ميلان 🔴⚫ 📊 مهاجم ميلان رفائيل لياو يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي في مرمى ساسولو، وذلك بعد مرور 6 ثوانٍ فقط على بداية اللقاء. ⚽🇮🇹🔥 pic.twitter.com/e01pwZpjMB — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 20, 2020

لياو (21 عاما) يلعب في ميلان منذ انضمامه إليه قادما من ليل مطلع الموسم الماضي.

ويعد هذا الهدف هو الرابع لـ لياو بالموسم الجاري في 14 مباراة خاضها بمختلف البطولات.