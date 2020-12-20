بوفون: سنقول إننا فريق بيرلو حين نقدم العديد من العروض المقنعة

يعلم جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس أن فريقه لم يصل بعد لمرحلة الإقناع مع المدرب الجديد أندريا بيرلو.

وقاد كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للاقتراب من القمة بالفوز على بارما برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من المسابقة.

وقال بوفون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان علينا تحقيق نتيجة إيجابية بكل الطرق، والآن علينا أن نفوز بالمباراة التالية على أرضنا".

وأضاف "سيتعين علينا الآن أن نقدم العديد من العروض المقنعة، وحينها نستطيع القول إننا فريق أندريا بيرلو".

وتابع الحارس المخضرم "سنمر ببعض التحسن والانخفاض في المستوى، كما هو معتاد، ولكن عندما نكون في أفضل حالاتنا نكون ممتعين".

واستمر "أحاول دائمًا نقل كل خبرتي إلى زملائي في الفريق، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي أعرفها للعب كرة القدم".

ووصل يوفنتوس إلى النقطة 27 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بالتساوي مع إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وبفارق نقطة واحدة عن ميلان المتصدر، وقبل مواجهة الفريقين في الجولة المقبلة.

أما بارما تجمد رصيده عند النقطة 12 في المركز الـ15 بجدول الترتيب.