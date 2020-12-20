عصر جديد لكرة القدم؟ بيريز يروج علنا لأول مرة لبطولة "سوبرليج"

شدد فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، على ضرورة إحداث تغييرات جذرية في عالم كرة القدم.

وقال بيريز خلال الجمعية العمومية لناديه اليوم الأحد: "الأوضاع تبدلت، الوباء غيّر كل شيء وأضعف الجميع بما في ذلك كرة القدم".

وأضاف: "كرة القدم تحتاج إلى إطار يجعلها أكثر تنافسية وإثارة".

وأكمل: "ريال مدريد شارك في كل الابتكارات وقام بحمايتها، لقد كان النادي المؤسس الوحيد للاتحاد الدولي عام 1904 إلى جانب اتحادات 7 بلدان".

وواصل: "وفي 1955 ريال مدريد ساند صحيفة ليكيب في تأسيس دوري أبطال أوروبا، وتلك كانت لحظة ثورية غيّرت تاريخ كرة القدم".

وتابع: "دون كل تلك التغييرات، لم تكن كرة القدم لتصير ما وصلت إليه اليوم".

وشدد: "والآن نحتاج إلى تغيير جديد، يجب على كرة القدم مواجهة هذا الوضع الجديد، وهذا ما سيسعى له ريال مدريد أيضا من أجل الجماهير كما قال إنفانتينو".

وأكد: "المشجعون يواجهون تشبعا في جدول المباريات يجعل كل شيء صعبا، بما في ذلك تحديد البطولة التي يلعب فيها فريقهم، وهناك لاعبون أصيبوا بهذا التشبع أيضا".

وأتم: "إعادة هيكلة كرة القدم باتت ضرورية ولا يمكن أن تنتظر. نتحمّل مسؤولية القتال من أجل هذا التغيير، يجب تحسين التنافس وجودة اللعبة".

ولم يشر بيريز صراحةً في تصريحاته إلى مُسمى بطولة "سوبرليج" رغم أنها المقصودة بحديثه.

وبطولة سوبرليج هي منافسة أوروبية مطروحة لتشمل أقوى 18 ناديا على مستوى القارة، وقد حصلت على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي "فيفا".

وتقام هذه البطولة بنظام الدوري بين كل الفرق، قبل أن تقام مباريات إقصائية بين أصحاب المراكز الأولى لتحديد البطل.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو قد أعطى موافقة برشلونة على المشاركة في البطولة مباشرةً قبل استقالته من رئاسة النادي.

وحال اعتماد هذه البطولة بشكل رسمي، فإنها ستحدث تغييرات جذرية على شكل مسابقات الأندية الأوروبية.

وانتقد توني كروس لاعب ريال مدريد الفكرة في وقتٍ سابق وصرّح: "تلك البطولة ستزيد الفجوة بين الأندية الكبيرة ونظيرتها الصغيرة، لا يجب أن يتوقف كل شيء على المال".