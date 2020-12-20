بيرلو: رونالدو كان غاضبا بعد مباراة أتالانتا

كشف أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس حالة نجمه كريستيانو رونالدو عقب مباراة أتالانتا التي أهدر فيها ركلة جزاء كانت كفيلة بمنح البيانكونيري الفوز.

وقاد رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على بارما برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من المسابقة، يوم السبت بعد 3 أيام من لقاء أتالانتا.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان رونالدو غاضبًا لإضاعة ركلة الجزاء في اللقاء الأخير، لكن كان لدينا بضعة أيام للتفكير في الأمر وأظهر مدى اهتمامه بتسجيل الأهداف".

وأضاف "لم نكن سعداء بنتيجة الأربعاء لكن الأداء كان جيدًا. كان علينا استعادة النقاط التي خسرناها أمام أتالانتا وفعلنا ذلك بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع "كنا بحاجة إلى الفوز كفريق والتسجيل وقد فعلنا ذلك مع تقديم كرة قدم جيدة".

وأكمل "نحن في فترة جيدة، أحب الطريقة التي نهاجم بها عندما نمتلك الكرة، فنحن نتطور، الروح الصحيحة موجودة، لكننا مازلنا في البداية، وسيتعين علينا التعامل بنفس الطريقة في كل مباراة".

ووصل يوفنتوس إلى النقطة 27 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بالتساوي مع إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وبفارق نقطة واحدة عن ميلان المتصدر، وقبل مواجهة الفريقين في الجولة المقبلة.

أما بارما تجمد رصيده عند النقطة 12 في المركز الـ15 بجدول الترتيب.