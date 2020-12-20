عبد الحفيظ: أنباء إيجابية بشأن نيدفيد وأجايي.. وجيرالدو تلقى عرضا برازيليا

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن حالة اللاعبين المصابين بصفوف الفريق.

وصرح عبد الحفيظ عبر إذاعة أون سبورت "كريم نيدفيد يؤدي المرحلة الأخيرة من التأهيل، ولا توجد شكوى من الركبة سواء في التدريبات الشاقة أو الخفيفة، وهذا مؤشر جيد ومطمئن، وتبقى المشاركة الجماعية، فهو يتحسن بشكل هائل".

وأضاف "محمد محمود ومتولي ينتظمان في التدريبات أواخر فبراير أو أوائل مارس المقبل بعد التعافي من الرباط الصليبي".

وكشف مدير الكرة بالأهلي "هناك تحسن في حالة أجايي، كان هناك اتجاه لتدخل جراحي بعد استشارة طبية من ألمانيا وإسبانيا، ولكن لم يعد هناك حاجة لجراحة، بل ينفذ اللاعب برنامجا تأهيليا ويتحسن بشكل كبير جدا، ومن الممكن أن تتقلص فترة غيابه عما تم إعلانه مسبقا".

في سياق آخر تطرق سيد عبد الحفيظ للحديث عن مصير الثنائي الأجنبي بالفريق، قائلا "لا توجد معلومة لدي بشأن بادجي، كل ما أعلمه أن هناك اتفاقات مالية بينه وبين إدارة النادي".

واستطرد "وصلنا عرض برازيلي قبل شهر لجيرالدو، وكان أساسيا في المباراة الأخيرة ضد غزل المحلة".

واستدرك في ختام تصريحاته "تنتظرنا مباريات مهمة الشهر المقبل لها حساباتها، فاللاعب لم يرفض العرض البرازيلي بل ظروف إغلاق القيد في البرازيل يوم ١٧ أكتوبر بينما كنا نرتبط بثلاث مباريات إفريقية مما حال دون رحيله، والعرض قد يكون قائما".