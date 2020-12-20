تأكد غياب ناصر ماهر عن كأس العالم للأندية

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 14:23

كتب : حسام نور الدين

ناصر ماهر - الأهلي - المقاصة

يخضع ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي لعملية جراحية غدا الإثنين، لتثبيت الكتف الذي أصيب في مباراة مصر للمقاصة في الدوري.

ناصر ماهر

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي، طلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عرض ماهر على كونسلتو طبي متخصص في إصابات الكتف، حتى لا تتكرر إصابة الخلع التي أبعدته كذلك عن كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويغيب ماهر، إثر الجراحة التي سيجريها الدكتور باسم فليجة، حوالي شهرين.

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وبالتالي، تأكد غياب ماهر عن الأهلي في كأس العالم للأندية، في مطلع فبراير المقبل، لينضم إلى جونيور أجايي الذي صار من الصعب أن يلحق بالبطولة كذلك.

وعاد ماهر للأهلي مطلع هذا الموسم، بعد أن قضى الموسم الماضي معارا لدى سموحة.

ناصر ماهر الأهلي كأس العالم للأندية
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