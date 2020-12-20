إصابة أحمد عادل عبد المنعم بـ فيروس كورونا

أعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب عبد المنعم عبر حسابه في إنستجرام: "إيجابي كورونا الحمد لله.. دعواتكم".

عبد المنعم (33 عاما) انتقل إلى الجونة مطلع الموسم الجاري قادما من مصر للمقاصة.

وشارك عبد المنعم أساسيا مع الجونة في أول مباراتين بالدوري المصري هذا الموسم أمام طلائع الجيش والمصري، ونجح الفريق في حصد نقطتين بعد تعادلين 1-1 بكلتي المباراتين.

ويستقبل الجونة نظيره الإسماعيلي غدا الإثنين في ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري.

وسيعتمد رضا شحاتة المدير الفني للجونة على إسلام طارق أو محمود الغرباوي لتعويض غياب عبد المنعم أمام الدراويش.