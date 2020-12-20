مصر 2021 - المصري الزغبي لاعب الولايات المتحدة: أمريكا لديها مستقبل مشرق في كرة اليد

يشارك منتخب أمريكا في بطولة العالم لرجال كرة اليد في نسختها رقم 27 والمقرر إقامتها بمصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى.

وتظهر أمريكا للمرة السابعة في بطولة العالم بعد أن حصلت على بطاقة دعوة من الاتحاد الدولي للعبة نظرا لعدم إقامة تصفيات أمريكا الشمالية لظروف حائجة كورونا، حيث كانت المشاركة الأخيرة لأمريكا في بطولة العالم 2001 بفرنسا وكان المركز الأفضل هو الـ16 في أربع نسخ سابقة.

قائمة المنتخب في بطولة العالم تضم آدم الزغبي والذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية ومثل كلا المنتخبين في اللعبة ويشارك في يناير المقبل مع منتخب الولايات المتحدة في بطولة العالم مصر 2021 للمرة الأولى في مسيرته ولديه طموحات كبيرة بعد الخبرات التي اكتسبها في كرة اليد المصرية على مدار سنوات.

وتلعب أمريكا ضمن المجموعة الخامسة مع فرنسا والنرويج والنمسا.

ويقول الزغبي في تصريحات لموقع مصر 2021: "إحساس رائع بالطبع فبطولة العالم هي أكبر حدث في كرة اليد وحلم لكل لاعبا لذلك أنا سعيد للغاية بالمشاركة في البطولة المقبلة، فكنت على وشك المشاركة في بطولة العالم 2007 مع منتخب مصر لكن لم يتحقق وهو حلمي منذ الصغر".

وأضاف عن أهمية كرة اليد بالنسبة لأمريكا: "كرة اليد الآن مهمة لأمريكا فهم يريدون أن ينهضوا باللعبة والمنتخب الحالي هو الأفضل منذ بداية اللعبة هنا، فالمنتخب يتمتع بالأعمار الصغيرة لكن معظم اللاعبين أصحاب الجنسيتين ويلعبون بأوروبا وهو أمر مفيد وجيد لنا، كما أن الاتحاد لديه أجندة مميزة فسنحاول التأهل لبطولة العالم 2023 وأيضا لدينا بطاقة دعوة من الاتحاد الدولي في بطولتي 2025 و2027 حين أن أمريكا ستستضيف أولمبياد 2028".

وعن حظوظ فريقه في البطولة المقبلة، تابع الزغبي: "أعتقد أننا سنقدم بطولة مميزة فنحن نقع في مجموعة الموت من وجهة نظري وهناك مباريات للشهرة، ولدينا أمل في منافسة النمسا من أجل التأهل للدور التالي، ومدربنا صاحب سيرة ذاتية قوية في السويد وهو من الجيل الذهبي لهم في التسعينيات وحصل على بطولات عالم وميداليات في الأولمبياد، لذلك سوف نقدم مباريات مشرفة".

وبالحديث عن حظوظ منتخب مصر في البطولة، قال لاعب مصر السابق: "أرى أن فرصة مصر قوية في هذه البطولة فالجيل الحالي من أقوى الأجيال وهو مماثل للجيل الذهبي 1999 وجيل 2001، وأعتقد أننا سنصل للمربع الذهابي ومن الممكن الوصول النهائي واللاعبين يحتاجون دعم الجماهير".

وتحدث آدم الزغبي عن حلمه الشخصي حيث علق: "حلمي أن أقدم مستوى شخصي مميز في آخر سنة ألعب فيها كرة اليد، فأرى أن البطولة المقبلة هي مسك الختام لمسيرتي وخطتي أن أشارك وأستمتع بالمباريات وسط تواجد أهلي وأصدقائي، فلقد لعبت بطولات عدة خارج مصر لكن بطولة كبيرة مثل بطولة العالم داخل مصر لديها إحساس مختلف وأيضا اللعب بإسم أمريكا تحدي كبير".

وتتعدد الجنسيات في منتخب أمريكا وهناك العديد من اللاعبين يحملون جنسيتين، فهل ذلك أمر إيجابي أو سلبي، فيشير لاعب أمريكا: "لدينا مدارس لعب مختلفة في منتخب أمريكا وجنسيات مختلفة وذلك يعطينا وقتا أطول للتأقلم، لكن عند الانسجام سيكون لدينا منتخب قوي وسنمثل خطرا على بعض المنتخبات".

وأوضح الزغبي عن الاعداد للمونديال، قائلا: "لدينا معسكر في الدنمارك قبل البطولة بأسبوعين وسيمشل كل شيء قبل البطولة، وكان لدينا معسكر في نوفمبر الماضي وتم إلغائه بسبب جائحة كورونا".

وبالنظر لجائحة كورونا وقدرة مصر على تنظيم الحدث الأكبر في كرة اليد، قال الزغبي: "بالطبع كورونا تؤثر على الجميع وعلى كافة المنتخبات في الاستعداد وخاصة المنتخبات العربية ومنتخب مصر، لكن أنا على علاقة شخصية بالاتحاد الحالي وأعمل في الإدارة الرياضية منذ زمن طويل وتخليت عن حلم الانضمام للجنة المنظمة للبطولة من أجل اللعب مع أمريكا. في الحقيقة الاتحاد الحالي يقوم بمجهود كبير من أجل تنظيم البطولة، وتم بناء صالات جديدة من أجل بطولة العالم وتجديد أرضيات 7 أو 8 صالات أخرى وهي أمور يجب الحديث عنها والإشادة بها وأعتقد أن اللجنة المنظمة وضعت خطة قوية لمواجة الوباء وتنظيم البطولة بالشكل الأمثل".

وفي النهاية وجه آدم الزغبي رسالة للجماهير، حيث أكد: "أتمنى أن يكون هناك حضور جماهير بالصالات لتشجيع اللاعبين وإضافة الحافز للمنتخبات، ورسالتي للجماهير لا أريد أن يحزن البعض مني لأني ألعب لمنتخب أمريكا فالأمر كله شخصي والأنسب لحياتي العملية ليس أكثر".