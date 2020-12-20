فليك: أنهينا عام 2020 الرائع بالشكل الذي كنا نتمناه

أنهى فريق بايرن ميونيخ عاما رائعا في تاريخ النادي بفوز مثير وقاتل على منافسه المباشر في الدوري الألماني هذا الموسم، وهو باير ليفركوزن، حسب تصريحات هانز فليك المدير الفني للبافاري.

وقاد روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ لتحقيق فوزا قاتلا خارج ملعبه على باير ليفركوزن، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة".

وواصل "لقد ارتكبنا خطأ دفاعيًا أدى إلى تأخرنا في النتيجة، ولكن مرة أخرى أظهر اللاعبون عزيمة وإصرارًا كبيرين وفي النهاية خرجنا من المباراة بالنقاط الـ3".

وأتم "ذهبنا إلى ملعب ليفركوزن من أجل الفوز، وها نحن ننهي هذا العام الرائع لعائلة بايرن بالشكل الذي كنا نتمناه".

بايرن توج بـ5 ألقاب خلال عام 2020، بدأها بالدوري الألماني ثم كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني.

بهذا الفوز المثير على ليفركوزن تربع بايرن ميونيخ على صدارة الدوري الألماني برصيد 30 نقطة.

بينما تجمد رصيد ليفركوزن عند النقطة 28 في المركز الثاني.

وتقدم ليفركوزن في الدقيقة 14 عن طريق باتريك تشيك.

قبل أن يتعادل بايرن ميونيخ في الدقيقة 43 بهدف سجله النجم روبرت ليفاندوفسكي الفائز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عام 2020.

وعندما كان الجميع يستعد لإطلاق صافرة الحكم بنهاية المباراة، كان لأفضل لاعب في العالم رأيا آخر.

ليسجل ليفاندوفسكي هدفه الثاني وهدف فوز بايرن ميونيخ على ليفركوزن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

ويمنح فريقه فوزا مثيرا وصدارة الدوري الألماني، قبل توقف المسابقة لأسبوعين.