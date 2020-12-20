اعتماد تصور لجنة الكرة التنفيذية في الزمالك.. وفاروق جعفر يترأس فنية القطاعات
الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 13:23
كتب : أحمد شوقي صلاح
اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم.
وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسا، وحسين السيد نائبا له.
وكذلك تضم اللجنة التنفيذية عادل عبدالواحد مسئولا إداريا، وإيهاب يكن منسقا عاما.
ويتولى خالد رفعت إدارة التسويق ونصر عزام اللجنة القانونية.
فيما أعلن الزمالك أن اللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم بالنادي سيترأسها فاروق جعفر.
وتضم اللجنة في عضويتها أحمد عبد الحليم، وأيمن يونس، وحسين السيد.
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