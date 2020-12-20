اعتماد تصور لجنة الكرة التنفيذية في الزمالك.. وفاروق جعفر يترأس فنية القطاعات

اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم.

وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسا، وحسين السيد نائبا له.

وكذلك تضم اللجنة التنفيذية عادل عبدالواحد مسئولا إداريا، وإيهاب يكن منسقا عاما.

ويتولى خالد رفعت إدارة التسويق ونصر عزام اللجنة القانونية.

فيما أعلن الزمالك أن اللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم بالنادي سيترأسها فاروق جعفر.

وتضم اللجنة في عضويتها أحمد عبد الحليم، وأيمن يونس، وحسين السيد.