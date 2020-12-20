الزمالك ينفي وفاة رئيس اللجنة المكلفة بإدارته

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 13:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد بكري

أصدر الزمالك بيانا رسميا ينفي فيه الشائعات حول وفاة رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، أحمد البكري.

ونقل البيان على لسان مصطفى البكري، شقيق رئيس الزمالك، أن كل ما تردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة.

وأضاف "شقيقي حالته مستقرة، ويتعافى حاليا من إصابته بفيروس كورونا".

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ويتولى البكري رئاسة نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور للتحقيق في مخالفات مالية محتملة.

وأصيب البكري بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

الزمالك أحمد البكري
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