أحمد مصطفى في قائمة الإسماعيلي للمرة الأولى ضد الجونة

استقر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو على قائمة فريقه لمباراة الجونة في الجولة الثالثة من الدوري، غدا الإثنين.

وشهدت القائمة وجود أحمد مصطفى العائد من فترة احتراف في جنت البلجيكي للمرة الأولى، بجانب المدافع محمد عمار والمهاجم الناميبي بينسون شيلونجو.

ويغيب عن الإسماعيلي للإصابة لاعب الوسط عماد حمدي، والجناح عبد الرحمن مجدي، أما نادر رمضان فيغيب بقرار فني.

وأتت قائمة الإسماعيلي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد فوزي – محمد مجدي

الدفاع: محمد هاشم – محمد عمار – مروان صحراوي – رضوان شريفي – محمود البدري – أحمد أيمن – محمد بيومي

الوسط: عمر الوحش – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد صادق – أحمد مدبولي – أحمد مصطفى – محمد عادل – مدحت فقوسة

الهجوم: آري بابل – فخر الدين بن يوسف – محمد الشامي – شكري نجيب – بينسون شيلونجو