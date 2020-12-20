حوار – رجب بكار.. عن اقترابه من الزمالك ومكالمته مع فتحي ومفاجأة عبد الله السعيد

كشف رجب بكار لاعب سيراميكا كليوباترا، عن اقتراب الزمالك من ضمه في أكثر من مناسبة سابقة.

رجب بكار النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وقال بكار عبر أون تايم سبورتس 1: "الزمالك كان قريبا من ضمي قبل انتقالي إلى سيراميكا كليوباترا بـ 48 ساعة، لكن حدثت المشاكل في الزمالك ولم تكتمل الخطوة".

وأوضح: "أثناء تواجدي في سموحة اجتمعت بـ مرتضى منصور وكنت على وشك الانضمام للزمالك، لكن طلعت يوسف مدرب سموحة رفض في آخر لحظة لحاجته إلى خدماتي وعدم رغبته في رحيلي بشهر يناير وقتها".

وتابع: "لاحقا انتقلت إلى بيراميدز، وهناك شعرت أنه ليس ناديا من مصر، تركي آل الشيخ كان يهتم بكل التفاصيل حتى أرضية الملعب".

وأكمل: "سيراميكا كليوباترا شبيه بـ بيراميدز في الطموح والمشروع".

واعترف بكار أن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز وعدم مشاركته مع الفريق في فترته الأخيرة بصفوفه، دفعه إلى الرحيل.

وكشف بكار: "عندما أعلن بيراميدز انضمام فتحي، هاتفته لأبارك له، وأخبرته أنني أريد الرحيل بحثا عن فرصة، فطالبني بالبقاء في بيراميدز وقال لي إنه سيشارك كلاعب وسط، فقلت له إنه حتى لو لعب كظهير أيمن فإنني أتعلّم منه".

وأوضح: "ابتعادي عن المنتخب سبب مباشر في رحيلي للمشاركة أكثر، حسام البدري قابلني خلال فترتي الأخيرة إلى بيراميدز وقال لي إنه لا يستطيع ضم لاعب غير جاهز".

واسترجع بكار كواليس من فترته مع بيراميز: "حسام حسن أفضل مدرب لعبت معه في بيراميدز".

وأضاف: "كينو كان حالة، الفرق المنافسة كانت تراقبه بعدد كبير من اللاعبين ونحن كنا نستغل ذلك لنهاجم من الجهة الأخرى، ما رآه الناس من كينو في التلفاز لا يساوي 50% من قدراته التي رأيناها في التدريبات، كان يتمنى العودة للدوري المصري مجددا".

وكشف: "فترة حسام حسن كانت صعبة على كينو لأن العميد يطالب اللاعبين بواجبات دفاعية، كما أنه يضغط على لاعبيه لإخراج أفضل ما عندهم، وهذا لم يكن مناسبا لـ كينو".

واقعة عبد الله السعيد

واسترجع بكار ما حدث صباح المباراة الأولى بين بيراميدز والأهلي والتي شهدت مفاجأة مدوية بانضمام عبد الله السعيد ومشاركته أساسيا في المباراة دون خوض أي تدريب مع الفريق وتسجيله هدف الفوز.

وقال بكار: "في يوم المباراة استيقظنا وتناولنا الإفطار وذهبنا إلى المحاضرة وعدنا إلى غرفنا لأخذ الحقائب، وعندما نزلنا الاستقبال وجدنا عبد الله السعيد جالسا، فسلّمنا عليه ثم وجدناه يركب الحافلة معنا، تساءلنا: ماذا يحدث!".

وتابع: "عبد الله السعيد لم يكن مُلما بمراكزنا من الأساس لدرجة أنني كنت أخبره أثناء الإحماء كيف أتحرك، اعتقدنا أنه سيكون معنا في المعسكر أو حتى على دكة البدلاء، لم نتوقع مشاركته أساسيا".

وأتم: "لعب يومها على حساب أفشة، وبالتأكيد أفشة حزن لعدم المشاركة وهذا طبيعي".

وانتقل بكار إلى سيراميكا كليوباترا مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة من بيراميدز، مع وجود بند بأحقية الشراء بنهاية الموسم.