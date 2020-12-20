تعرف على تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 11:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كبديل في مباراة الجولة 14 من المسابقة التي فاز بها فريقه 7-0، وسجل هدفين وصنع هدفا

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام كريستال بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة
كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه صحفي ذا أثليتك يرد على "الشائعات" حول مستقبل صلاح تعرّف على ترتيب صلاح في جائزة الأفضل.. تفوق على مبابي ونيمار وراموس حوار مطول – صلاح يتحدث عن كل شيء.. المنتخب وليفربول واللعب لريال مدريد أو برشلونة

تقييم الدولي المصري تباين بين 9 و10 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ9.4 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي الريدز.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 13 هدفا، ليحتل صدارة جدول هدافي المسابقة، بفارق هدفين عن سون هيونج مين جناح توتنام ودومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون.

لاعب المقاولون العرب السابق سجل للمباراة الخامسة على التوالي.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ينفرد بصدراة جدول المسابقة برصيد 31 نقطة بفارق 5 نقاط عن إيفرتون الوصيف.

ويستعد ليفربول لملاقاة وست بروميتش ألبيون في الجولة 15 يوم الأحد المقبل.

محمد صلاح ليفربول كريستال بالاس
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاعب ليدز: صلاح هو أفضل لاعب واجهته طوال مسيرتي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار – رجب بكار.. عن اقترابه من الزمالك ومكالمته مع فتحي ومفاجأة عبد الله السعيد 5 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 17 لاعبا وربيع ياسين وعامل المهمات بعد عودة منتخب الشباب إلى مصر 15 دقيقة | مصر
الأهلي يعلن إيجابية عينة أفشة والسولية وربيعة بالإضافة إلى موسيماني 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تعرف على تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية 47 دقيقة | المحترفون
"بيج رامي" يصنع التاريخ ويقهر كورونا ويفوز بـ مستر أولمبيا ساعة | رياضات أخرى
مصيلحي لـ في الجول: سيسيه مستمر معنا وقد نتفاوض على انتقاله نهائيا إلى الاتحاد ساعة | الدوري المصري
إصابة رئيس بعثة الأهلي إلى النيجر بـ كورونا قبل السفر بساعات.. وتكليف عبد الحفيظ بالمهمة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 2 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 3 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 4 ربيع ياسين لـ في الجول: أناشد الجهات المعنية بإرسال طائرة خاصة لإعادتنا.. الوضع صعب للغاية
قد ينال إعجابك