مصيلحي لـ في الجول: سيسيه مستمر معنا وقد نتفاوض على انتقاله نهائيا إلى الاتحاد

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 10:56

كتب : هاني العوضي

رزاق سيسيه أمام أسامة إبراهيم في لقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على استمرار رزاق سيسيه في صفوف فريقه حتى نهاية إعارته من الزمالك.

وصرّح مصيلحي لـ FilGoal.com: "سيسيه مستمر معنا حتى نهاية موسم 2020\2021".

وأضاف: "احتمال كبير أن نتنفاوض مع الزمالك من أجل ضمه نهائيا إلى صفوف الاتحاد".

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الإيفواري سيسيه (21 عاما) يلعب هذا الموسم معارا من الزمالك للاتحاد للمرة الرابعة.

وسجّل المهاجم الشاب هدف الاتحاد الوحيد في التعادل بدربي الإسكندرية أمام سموحة قبل أيام.

وكان سيسيه قد سجل 7 أهداف في 29 مباراة خاضها بالدوري المصري الموسم الماضي.

وفضّل الزمالك قيد المغربي حميد أحداد في قائمته بعد عودته من الرجاء البيضاوي، وإعارة سيسيه لموسم آخر إلى الاتحاد السكندري.

الاتحاد السكندري سيسيه في الدوري الزمالك الدوري المصري
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