مصيلحي لـ في الجول: سيسيه مستمر معنا وقد نتفاوض على انتقاله نهائيا إلى الاتحاد

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على استمرار رزاق سيسيه في صفوف فريقه حتى نهاية إعارته من الزمالك.

وصرّح مصيلحي لـ FilGoal.com: "سيسيه مستمر معنا حتى نهاية موسم 2020\2021".

وأضاف: "احتمال كبير أن نتنفاوض مع الزمالك من أجل ضمه نهائيا إلى صفوف الاتحاد".

الإيفواري سيسيه (21 عاما) يلعب هذا الموسم معارا من الزمالك للاتحاد للمرة الرابعة.

وسجّل المهاجم الشاب هدف الاتحاد الوحيد في التعادل بدربي الإسكندرية أمام سموحة قبل أيام.

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تعادل #الاتحاد_السكندرى و #سموحة ١/١ في ديربي الاسكندرية

تقدم حسام حسن لسموحة في الدقيقة ٣٠ وتعادل رزاق سيسيه للاتحاد فى الدقيقة ٣٤ #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/7SYY4lZEyg — WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 18, 2020

وكان سيسيه قد سجل 7 أهداف في 29 مباراة خاضها بالدوري المصري الموسم الماضي.

وفضّل الزمالك قيد المغربي حميد أحداد في قائمته بعد عودته من الرجاء البيضاوي، وإعارة سيسيه لموسم آخر إلى الاتحاد السكندري.