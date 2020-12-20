مصيلحي لـ في الجول: سيسيه مستمر معنا وقد نتفاوض على انتقاله نهائيا إلى الاتحاد
الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 10:56
كتب : هاني العوضي
شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على استمرار رزاق سيسيه في صفوف فريقه حتى نهاية إعارته من الزمالك.
رزاق سيسيه
النادي : الاتحاد السكندري
وصرّح مصيلحي لـ FilGoal.com: "سيسيه مستمر معنا حتى نهاية موسم 2020\2021".
وأضاف: "احتمال كبير أن نتنفاوض مع الزمالك من أجل ضمه نهائيا إلى صفوف الاتحاد".
الإيفواري سيسيه (21 عاما) يلعب هذا الموسم معارا من الزمالك للاتحاد للمرة الرابعة.
وسجّل المهاجم الشاب هدف الاتحاد الوحيد في التعادل بدربي الإسكندرية أمام سموحة قبل أيام.
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تعادل #الاتحاد_السكندرى و #سموحة ١/١ في ديربي الاسكندرية— WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 18, 2020
تقدم حسام حسن لسموحة في الدقيقة ٣٠ وتعادل رزاق سيسيه للاتحاد فى الدقيقة ٣٤ #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/7SYY4lZEyg
وكان سيسيه قد سجل 7 أهداف في 29 مباراة خاضها بالدوري المصري الموسم الماضي.
وفضّل الزمالك قيد المغربي حميد أحداد في قائمته بعد عودته من الرجاء البيضاوي، وإعارة سيسيه لموسم آخر إلى الاتحاد السكندري.