وقائع مثيرة بين صالح وعبد الله جمعة.. ورقة "الملكي بطل إفريقيا" وفيديو "اضرب يا بدري"

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 01:32

كتب : FilGoal

صالح جمعة - عبد الله جمعة - الأهلي - الزمالك

حكى صالح جمعة وقائع مثيرة جمعته في أكثر من مناسبة مع شقيقه عبد الله جمعة نجم الزمالك.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

صالح جمعة

النادي : سيراميكا كليوباترا

الزمالك
الأهلي
الدوري المصري

في البداية رد صالح على ما قيل بخصوص تسببه في إصابة عبد الله جمعة بفيروس كورونا، قائلا: " لم أقابل عبد الله قبل إصابتي بـ كورونا بـ 5 أيام، وبعد إصابتي بـ شهر. لم أقابله نهائيا وليس لي أي علاقة بإصابته بـ كورونا".

وأجاب صالح خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد على سؤال (هل حاولت إقناع عبد الله جمعة بالانضمام لـ الأهلي؟) قائلا: " لم أحاول لأن عقده كان طويلا مع الزمالك، وهو تعلق جدا بجمهور الزمالك والنادي وأصبح زمالكاويا متعصبا بشدة".

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وأشار "كنت دائما أقول له أريدك أن تأتي لـ الأهلي وترى بنفسك ما يحدث وتحكم بنفسك، ولكن علاقته بجمهور الزمالك كبيرة جدا. عبد الله جمعة مشجع زمالكاوي متعصب".

ودلل صالح على ذلك قائلا: "قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بأسبوعين، جلست لمشاهدة مباراة في الدوري الإنجليزي فوجدت ورقة مُعلقة أعلى شاشة التلفاز، ومكتوب عليها "الملكي بطل إفريقيا". عبد الله جمعة هو من فعل ذلك وقمت بتمزيق الورقة".

وكشف صالح جمعة كواليس حديثه مع عبد الله جمعة بعد ظهور الأخير في فيديو يقول "اضرب يا بدري"، وهو تعليق عصام الشوالي الشهير عن نهائي الترجي والأهلي الذي خسره الأخير بثلاثية.

وقال صالح "لُمت عبد الله جمعة جدا عقب هذا الفيديو".

وأشار "وقتها عبد الله جمعة لم يكن في مصر فاتصلت به 10 مرات ولم يرد علي، فأرسلت له رسالة صوتية (فويس نوت) و"ظبطه فيها بمعنى الكلمة".

وعن سبب فعله ذلك، قال صالح: "لم أكن أرغب في دخول عبد الله جمعة في أزمة مع جماهير بالملايين. جماهير الأهلي كانت تُحب عبد الله جمعة".

واستشهد "جماهير الأهلي دافعت عن عبد الله جمعة بعد عدم انضمامه لمنتخب مصر، ولذلك لم أرغب في أن يدخل في أي أزمات لأنها ستضع عليه وابل من الضغوط".

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