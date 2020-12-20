صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي

فجر صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا مفاجأة بخصوص اقترابه من نادي الزمالك بعد فسخ عقده مع الأهلي.

وقال صالح جمعة: "عبد الله جمعة تحدث معي من أجل الانضمام لـ الزمالك بعد فسخ عقدي مع الأهلي".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد "عبد الله تحدث مع طارق حامد ومع شيكابالا أيضا للحديث مع مسؤولي الزمالك والتحرك لضمي".

وتابع "لكن الأمور لم تكن مستقرة في الزمالك في هذا الوقت بعد رحيل مجلس الإدارة ولذلك الأمر كان صعبا".

وأكمل حديثه قائلا: "عدم الممانعة في اللعب لـ الزمالك؟ الزمالك لا يقل عن الأهلي، نادي كبير وجماهيري ولكن تفكيري بعد الرحيل من الأهلي كان تفادي الدخول في أي أزمات مع الجماهير أو مجلس الإدارة أو اللاعبين".

هل سبق وفاوض الزمالك صالح جمعة قبل فسخ عقده مع الأهلي؟ أجاب لاعب سيراميكا كليوباترا "أمير مرتضى صديقي ونتحدث كثيرا، وحتى عندما يكون هناك أزمة مع عبد الله جمعة، يتحدث معي ويخبرني وهذا حدث وقت تجديد عقده مع الزمالك".

واستمر "الزمالك طوال السنوات الماضية فتح معي ملف انضمامي لـ الفريق أكثر من مرة ومن مسؤولين داخل النادي".

وأجاب صالح على سؤال (في أي مناسبة كانت الصفقة قد تحدث وتنضم لـ الزمالك؟) قائلا: "كانت من الممكن أن تحدث لحين رحل مرتضى منصور".

وتطرق صالح جمعة للحديث عن كواليس فسخ عقده مع الأهلي، قائلا: " قبل القيد بـ 6 أيام تحدثت مع سيد عبد الحفيظ وأبلغني أن المشاركة في الموسم الجديد ستكون صعبة بسبب وجود أفشة وناصر ماهر والأمر تم بكل احترام واحترافية".

وأردف "عبد الحفيظ أخبرني بأنه يحبني ويريد الأفضل لي دائما، وتحدث معي حول رحيلي على سبيل الإعارة ولكنني فضلت وقتها الرحيل بشكل نهائي والأهلي وافق وتم فسخ العقد بين الطرفين بطريقة محترمة".

واستكمل " علاقتي مع موسيماني كانت جيدة جدا والمدرب كان يريدني ولكن قرار الإعارة كان من لجنة التخطيط وفضلت الرحيل بشكل نهائي".

ما بعد الرحيل عن الأهلي

وكشف صالح جمعة " فرج عامر رئيس سموحة تحدث معي وكنت في طريقي للانضمام لـ سموحة ولكن اعتذرت في النهاية".

وأشار " وكذلك حسام عاشور تحدث معي عن الاتحاد السكندري ولكن وجود هيثم شعبان مدربي في الناشئين مع نادي سيراميكا كليوباترا جعلني أختار الأخير".

واستدرك "سبق وتحدثت مع هيثم شعبان (مدرب سيراميكا كليوباترا) قبل شهر من فسخ عقدي مع الأهلي، ووقتها أخبرته بأن الوقت لا يزال مبكرا وبعد فسخ عقدي قررت الانضمام لـ كليوباترا".