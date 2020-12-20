هدية لـ برشلونة.. بلد الوليد يخطف نقطة قاتلة من إشبيلية

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 00:18

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - إشبيلية - بلد الوليد

خطف بلد الوليد نقطة ثمينة من مضيفه إشبيلية، بتعادله معه 1-1 في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة 14 من الدوري الإسباني.

تقدّم لوكاس أوكامبوس لـ إشبيلية من ركلة جزاء في الدقيقة 31، ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 3، وكلها سُجلت من علامة الجزاء.

لكن بلد الوليد أدرك التعادل بتسديدة رائعة على الطائر من ظهيره الأيسر راؤول جارسيا كارنيرو بالدقيقة 87، وهو أول هدف له في مسيرته بالدوري الإسباني.

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ليكتفي إشبيلية برفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس من 12 مباراة، ويفوّت فرصة تجاوز برشلونة الخامس صاحب الـ 21 نقطة.

فيما رفع بلد الوليد رصيده إلى 14 نقطة في المركز 17، وخرج مؤقتا من مراكز الهبوط.

إشبيلية بلد الوليد في إسبانيا الدوري الإسباني
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