الشناوي: فزنا بالكثير من البطولات ولكن يجب أن نركز جيدا لعبور الفترة المقبلة

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 00:11

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - موسيماني - الأهلي - طلائع الجيش

يرى محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي ضرورة التركيز بكل قوة من أجل تخطي المرحلة المقبلة أمام الفريق الأحمر.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشناوي عبر قناة الأهلي: "فزنا بالكثير من البطولات في الفترة الماضية ولكن الآن أمامنا مباريات هامة كثيرة مقبلة".

وأضاف "ويجب أن نركز جيدا من أجل عبور المرحلة الصعبة التي تنتظرنا والفوز بكل المباريات".

أخبار متعلقة
حوار - ميشيل يانكون: أصبحت مجنونا بـ الأهلي.. والخطيب يستحق كل ما يجده من حب كهربا يتحدث عن تحوله إلى هدية من رئيس الزمالك للأهلي.. مشادته مع الشناوي وفضل سوبر هيرو - حكاية محمد الشناوي السد العالي الجديد لـ الأهلي

وأتم تصريحاته "نحن نعمل جميعا داخل منظومة كبيرة وهي النادي الأهلي وكل فرد يكمل الآخر ونعمل جميعا من أجل هدف واحد وهو تحقيق الفوز".

ويلعب الأهلي يوم الأربعاء المقبل أمام سونيديب النيجيري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ثم يقابل الزمالك في قمة الدوري يوم 28 من الشهر ذاته.

الأهلي محمد الشناوي
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل أشيمبونج: اللاعب يرفض أي تصالح.. أنا زملكاوي ولدي حل للأزمة 4 دقيقة | الدوري المصري
هدية لـ برشلونة.. بلد الوليد يخطف نقطة قاتلة من إشبيلية 13 دقيقة | الدوري الإسباني
لاعبا منتخب مصر للشباب: عوملنا كأننا الوباء.. والبعض "عايز يوقع ربيع ياسين" 19 دقيقة | إفريقيا
الشناوي: فزنا بالكثير من البطولات ولكن يجب أن نركز جيدا لعبور الفترة المقبلة 20 دقيقة | الدوري المصري
طبيب منتخب مصر: الوضع كان صعبا لبعثة الشباب بعيدا عن أي حديث حول المؤامرات 22 دقيقة | مصر
رونالدو يطير ويقود يوفنتوس للفوز على بارما برباعية 25 دقيقة | الدوري الإيطالي
حوار - ميشيل يانكون: أصبحت مجنونا بـ الأهلي.. والخطيب يستحق كل ما يجده من حب 39 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك: "رابيد تيست" إحساس كاذب بالأمان.. كاد أن يسبب كارثة في حالة عبد السلام 56 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 2 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 3 ربيع ياسين لـ في الجول: أناشد الجهات المعنية بإرسال طائرة خاصة لإعادتنا.. الوضع صعب للغاية 4 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه
قد ينال إعجابك