رونالدو يطير ويقود يوفنتوس للفوز على بارما برباعية

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 00:06

كتب : FilGoal

رونالدو

قاد كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على بارما برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من المسابقة.

ووصل يوفنتوس إلى النقطة 27 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بالتساوي مع إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وبفارق نقطة واحدة عن ميلان المتصدر، وقبل مواجهة الفريقين في الجولة المقبلة.

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أما بارما تجمد رصيده عند النقطة 12 في المركز الـ15 بجدول الترتيب.

وصف المباراة

تقدم يوفنتوس عن طريق ديان كولوسوفيسكي في الدقيقة 21 بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يمين حارس بارما.

ثم أضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 26 بضربة رأسية أكثر من رائعة بعد ارتقاء أعلى من كل مدافعي بارما.

وسجل رونالدو هدفه الثاني وهدف يوفنتوس الثالث في الدقيقة 48 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى.

قبل أن يختتم ألفارو موراتا رباعية يوفنتوس في الدقيقة 86 بضربة رأسية.

لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس برباعية دون رد قبل القمة المنتظرة أمام ميلان الأسبوع المقبل.

رونالدو يوفنتوس الدوري الإيطالي
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