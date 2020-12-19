حوار - ميشيل يانكون: أصبحت مجنونا بـ الأهلي.. والخطيب يستحق كل ما يجده من حب

لم يستطع ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي إخفاء حبه الشديد للنادي الأحمر وجماهيره.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث يانكون عن الفترة التي قضاها في مصر وهو يتولى تدريب حراس مرمى الأهلي، وكذلك علاقته بجماهير النادي ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

بالإضافة إلى رأيه في محمود الخطيب رئيس الأهلي، وكيف تطور مستوى محمد الشناوي وما هو الهدف الذي يسعى إليه الفريق في الفترة المقبلة.

وينقل لكم FilGoal.com حوار ميشيل يانكون بالكامل الذي أجراه مع قناة الأهلي.

وكل ما يلي جاء على لسان ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي في مقابلته مع قناة الأهلي:

"كل ما علمته لمحمد الشناوي في بدايتي مع الأهلي ظهر عليه في نهاية الموسم، وهو لا يخاف من المباريات الكبيرة واللقاءات الحاسمة ولديه شخصية قوية في الملعب".

"يجب أن يكون للحارس دورا فعالا مع الفريق مثلما يفعل نوير مع بايرن ميونيخ وأن يكون لديه قدرة على بناء اللعب ورؤية الملعب بالكامل وهذا بالفعل يمتلكه الشناوي".

"عندما وصلت للأهلي وجدت أن الشناوي يلعب بقدمه جيدا ولكن بشكل غير دقيق وكان لدي الإصرار على أن تخرج من قدمه كل تمريرة بشكل صحيح لمساعدة الفريق في استمرار الاستحواذ على اللعب".

"حارس المرمى يصنع الفارق في الوقت الذي يتأخر فيه فريقه أو عندما تكون النتيجة هي التعادل ولا نصنع الكثير من الفرص، وليس في مباراة نسجل فيها 5 أهداف وحارس الأهلي يجب أن يركز طوال الـ90 دقيقة لأننا نستحوذ على الكرة والهجمات التي تهدد مرمانا تكون قليلة والشناوي مميز للغاية في هذا الأمر".

"الشناوي أدرك أن مستواه تطور بشكل كبير ولذلك أصبح أكثر حسما في ركلات الجزاء".

"عندما تمتلك قائدا مثل الشناوي في فريقك فإن هذا يعطيك أفضلية لأنه يلعب دون خوف ويتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة مثلما تحدث مع اللاعبين بين شوطي نهائي إفريقيا".

"لدي ثقة كبيرة في علي لطفي وذلك بفضل مستوى الشناوي المرتفع الذي يساعد كل الحراس في الأهلي على زيادة مستواهم".

"علي لطفي مستواه يتطور بشكل كبير ولكن ينقصه فقط أن يستغل الفرصة عندما تتاح له وذلك لإثبات قدراته في الملعب".

"أعمل في تدريب حراس المرمى منذ 23 عاما وشاهدت الكثير من الحراس المميزين في التدريبات ولكن في المباريات لا يظهرون بشكل جيد".

"أصبحت مجنونا بالأهلي وأحب شعار النادي كثيرا وعندما نسجل الأهداف أجري بسرعة للاحتفال وأشعر بسعادة كبيرة".

"شوارع القاهرة تلونت بالأحمر بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وهذا أمر ينفرد به الأهلي وأعتقد أن الأهلي هو النادي الأكبر في هذه المنطقة وجماهيره تستحق طموح هذا النادي الكبير".

"كان لدينا قناعة أننا سنفوز بدوري أبطال إفريقيا وكنا الأفضل في الشوط الثاني ورغم ضياع فرصة حسين الشحات إلا أننا كنا الأكثر تركيزا والأقوى ذهنيا".

"موسيماني تحمل مسؤولية كبيرة بتوليه تدريب الأهلي في فترة صعبة وأن يترك صنداونز ولكنه نجح في هذا الرهان وحقق كل المنتظر منه".

"الخطيب يستحق كل الحب الذي يجده من كل من حوله وكل الإنجازات التي حققها الأهلي له الفضل فيها لأن الفريق من الصعب أن يصل إلى هذه الإنجازات إلا إذا كان رئيسه مميز ويدعم الفريق بشكل دائم في كل الأوقات الصعبة مثلما يفعل الخطيب".

"كأس العالم للأندية بطولة كبيرة والمنافسة بها صعبة ولكن سنبذل المزيد من الجهد لتشريف الأهلي ومصر وقارة إفريقيا في هذا الحدث الكبير والنتيجة في النهاية تكون على حسب ما قدمته من جهد".

"أحب كل شيء في مصر، أسلوب الحياة والطقس والطعام وسلوك الشعب".

أكثر طعام تحبه في مصر؟ "الكبدة".

"من المهم جدا أن تساندنا الجماهير في كل وقت وهذا ما يحدث ودائما ما نجد جماهير الأهلي تدعم الفريق في كل المباريات".