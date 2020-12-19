طبيب الزمالك: "رابيد تيست" إحساس كاذب بالأمان.. كاد أن يسبب كارثة في حالة عبد السلام

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 23:35

كتب : FilGoal

محمد عبد السلام - الزمالك - طلائع الجيش

شدد محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، على عدم جدوى تحليل رابيد تيست، في أمر الكشف عن الإصابة بكورونا، من عدمها.

وقال أسامة في تصريحات لأون تايم سبورتس 2: "الرابيد تيست إحساس كاذب بالأمان، لأنه غير دقيق".

وأردف "ما حدث مع محمد عبد السلام، هو أننا قبل أي مباراة قبل 48 ساعة نجري رابيد تيست. وكل اللاعبين جاءت نتيجتهم سلبية. بعدها اشتكى عبد السلام ولاعب آخر من بعض الأعراض، لذا كان لدي شك بأنها حالة كورونا لذا تم عزلهما بشكل سريع بعد دخولنا معسكر مباراة بيراميدز. أشكر لاعبي الزمالك على تعاونهم الدائم معي".

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وشدد "بعض ما ظهر على عبد السلام كان غير مطمئن بالنسبة لي، بعكس اللاعب الآخر. لذا تم عزل عبد السلام في غرفته، وقلت لباتشيكو أنني لا يمكنني التأكد إذا كانت حالة كورونا أو لا وكان القرار بتركه في الفندق".

وشرح "ظهرت نتيجة الـ PCR في اليوم التالي أنه إيجابي، وهو ما لم يظهره الرابيد تيست".

وكشف "نتيجة الرابيد تيست كانت من الممكن أن تسبب لنا مشكلة كبيرة بإصابة عدد كبير من اللاعبين في حال لم نعزل عبد السلام".

واستدرك "كل الدوريات المحترمة التي عادت للنشاط تعتمد على تحليل PCR، لو لا نقدر على إجرائه قبل كل مباراة من الممكن إجرائه بشكل دوري، كل أسبوع أو 10 أيام".

ودلل "رابيد تيست أظهر أن مدحت عبد الهادي سليم في بداية الدوري رغم إصابته بكورونا. يجب إلغاء الرابيد تيست لأنه ليس إثبات على سلامة أي لاعب من كورونا، من عدمها".

وعن حالة مصابي فريقه قال: "عبد الله جمعة الآن يخضع لبرنامج بدني ولا خوف عليه تماما بعد أن شُفي من كورونا".

وأتم "عبد الشافي في المرحلة الأخيرة من علاجه. حفزنا التئام الكسر وسيجري أشعة بعد أسبوع للاطمئنان عليه قبل العودة للتدريبات".

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