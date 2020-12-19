مدرب بايرن يبرر تغيير ساني السريع.. ومولر وليفاندوفسكي يوجهان رسالة

تحدث هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ عن أسباب تغيير ليروي ساني السريع بعد أقل من 30 دقيقة من مشاركته كبديل ضد باير ليفركوزن.

وقال فليك عقب المباراة: "إذا غيرنا يجب أن يكون التغيير له مغزى".

وشرح "عندما ترى الشوط الثاني ، توماس مولر ببساطة لا غنى عنه بالنسبة لنا لأنه يتخذ قرارات ذكية ويستطيع لم شمل اللاعبين بشكل جيد للغاية ولأنه كان يخدم الفريق لأكثر من 90 دقيقة، وسيرج جنابري تحسن كثيرا في الشوط الثاني، لذلك كان علي أن أخرج ساني".

ووجه توماس مولر الدعم لساني مشيرا إلى أنه قريب من التخلص من الضغط الذي يضعه المقابل الذي دفعه بايرن ميونيخ لضمه من مانشستر سيتي ويصل إلى 49 مليون يورو.

وقال مولر: "ساني قريب جدا من فك العقدة، لا أشعر بالقلق فهو يستطيع أن يفوز لنا بالمباريات بفضل موهبته".

وأوضح "موقفنا الآن وحاجتنا للقتال واللعب بشكل دقيق للغاية عكس الصيف لا يسهل عليه الأمور".

وأكمل "ولذلك اعتقد أن كل ذلك سيختفي قريبا".

ويعتقد روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم أن ساني سيثبت قدراته في 2021.

وعنه، قال: "سيظهر ساني قدراته في العام المقبل".

وأضاف "يستطيع أن يستفيد من فترة التوقف القصيرة، وهو يعلم ذلك".

وأتم "ساني شخص ولاعب عظيم، وسنعتمد عليه في العام المقبل".

وقلب ليفاندوفسكي الطاولة أمام ليفركوزن، ليحول تأخير فريقه بهدف إلى فوز بهدفين الثاني منهما جاء في الوقت بدلا من الضائع.

ليقبض بايرن ميونيخ سيطرته على صدارة الدوري الألماني برصيد 30 نقطة.